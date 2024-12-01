У Чернівцях теплоенерго влаштувало акцію з нагоди "Чорної п'ятниці"

У Чернівцях теплокомуненерго запропонувало акцію до Чорної п'ятниці. Підприємство запропонувало добровільно сплачувати борги без судів і блокувань.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на МКП "Чернівцітеплокомуненерго". Комунальники надали громадянам шанс уникнути судових витрат і фінансових блокувань.

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Пропозиція, від якої краще не відмовлятися

Теплокомуненерго оголосило спеціальну пропозицію для своїх боржників, зокрема, два тижні на добровільне погашення заборгованості.

У цей час підприємство гарантує:

жодних позовів до суду;

жодного блокування рахунків.

Комунальники рекомендують сплатити свій борг самостійно. Якщо немає можливості погасити суму одразу, потрібно звернутися до підприємства для оформлення реструктуризації. Там допоможуть знайти оптимальний варіант.

За цей рік Чернівцітеплокомуненерго подало до суду 2 025 справ проти боржників. До слова, усі ці справи виграно на користь підприємства.

Нагадаємо, що Уряд підтримав законопроєкт, який передбачає автоматичне блокування рахунків боржників з метою скорочення терміну погашення заборгованостей.

Законопроєкт передбачає вдосконалення виконавчого провадження через інтеграцію систем і автоматичне зняття арешту з рахунків після погашення боргу.