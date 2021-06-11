А наступним у черзі може стати його кум Петро Порошенко. Мовиться про змову, яку вчинив Луценко проти американських державних службовців разом з приватним адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані.

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Федеральне бюро розслідувань має гіпотезу, що Джуліані, на замовлення Луценка, домігся відкликати з посади посла Америки в Україні Марію Йованович.

Змова Луценка з Джуліані

А Джуліані пролобіював це рішення на рівні президента Трампа, який прагнув отримати на заміну за цю послугу від українського прокурора компромат на свого головного конкурента Джо Байдена, якому він в підсумку і програв вибори у 2020 році.

Про те, що в Луценка намічаються дуже серйозні проблеми в США, написала і американська преса, коли з'ясувала, що федеральні прокурори штату Нью-Йорк вилучили докази з електронної пошти, яка, ймовірно, належить Луценку.

Прокуратура США отримала доступ до акаунту Луценка приблизно в той же час, коли слідчі також отримали доступ до акаунту Джуліані в iCloud.

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Іншими особами, чиї повідомлення вилучили, є колишній керівник Державної фіскальної служби в часи Петра Порошенка Роман Насиров, якого оточення Джуліані знайомило з Трампом.

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Ще один фігурант справи – Олександр Левін – український американський бізнесмен і прихильник Трампа. Розуміючи, що починає "смердіти смаженим", Луценко набрав повітря в легені та вирішив прокоментувати останні рухи ФБР проти нього на телебаченні. Але, оскільки він не дуже охочий гість, то трибуну йому дали в ефірі каналу Порошенка "Прямий".

У цьому ефірі Луценко наговорив такого, що потім сталося неймовірне – це інтерв'ю з Луценком видалили з ютубу і заборонили до повтору на телеканалі "Прямий".

Хоча, між нами кажучи, потрібні люди встигли зробити копію, яка дуже стане у пригоді ФБР США. І яку ми також можемо проаналізувати. Отже, Луценко звинуватив:

главу Офісу Президента Андрія Єрмака в тому, що він створює йому проблеми в Америці;

американський інвестиційний фонд Franklin Templeton у відмиванні 8 мільярдів доларів грошей Януковича;

посла США в Україні Марію Йованович в "кришуванні" цієї компанії і блокуванні його розслідувань.

Говорячи про Йованович, Луценко припустив сексистський випад на її адресу, сказавши, що вона не любила його, тому що мала "жіночі образи".

І, до речі, ціла армія феміністок з партії Порошенка "Європейська Солідарність" жодним чином це не прокоментувала. Також Луценко похвалився, що під час військового параду намагався перекладати з української на англійську міністру оборони США, але йому не дозволила це робити та сама Йованович.



Марія Йованович / Фото посольства України в США

Також Луценко похвалився, що сказав Руді Джуліані "заткнись" під час їхньої єдиної телефонної розмови. Невідомо, чи був тверезий Юрій Луценко під час цього ефіру, але він точно розбовтав зайвого.

Зокрема він окреслив мотив особистої неприязні до посла США Марії Йованович – нібито вона заважала йому повернути в Україну міфічні мільярди доларів, не давала Луценку працювати перекладачем для міністра оборони США і взагалі мала до нього "жіночу образу".

Луценко доповнив пазл ФБР

Зробивши таку заяву, Луценко доповнив пазл ФБР. Адже американські правоохоронці шукали мотив злочину двох спільників – Джуліані та Луценка. І тепер цей мотив є.

Ще один феєричний "зашквар" з інтерв'ю Луценка телеканалу Порошенко "Прямий" стосується злиття в унітаз найгучнішої кримінальної справи епохи Януковича.

Луценко заявив, що ніяких "вишок Бойка" не існувало, а їх вигадав я – Сергій Лещенко.

А взагалі, за словами Луценка, на "вишках Бойка" вкрало гроші молоде оточення Януковича, а Бойко як представник старого покоління, стояв осторонь, "облизувався", але жодної копійки не привласнив.



Лещенко: "Луценко доповнив пазл ФБР" / Фото "Українських новин"

За його логікою, коли треба було врятувати Бойка, то винними були всі навколо, тільки не його товариш. Навіть ставленик Бойка на чолі "Нафтогазу" Євген Бакулін вкрав гроші, а Бойко – ні, він бив себе по руках.

Тому Луценко тепер може безкарно запрошувати Бойко до себе в студію іншого каналу Порошенка "5 канал" і брати у нього компліментарні інтерв'ю.

Про дзеркальні санкції Америки і України

Ще один неприпустимий прокол стався з Луценком, коли він сказав, що Америка і Україна завжди вводили дзеркальні санкції. Навіть "порохобот" Тарас Березовець не витримав і запитав: "А чому ж при Порошенко не ввели санкції проти Медведчука, якщо Америка їх оголосила ще в березні 2014 роки?".

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У Луценка почали бігати очі і трястися руки. Адже не міг же він визнати, що Порошенко і Медведчук були партнерами. Тому він просто випав в осад і заявив, що не знає, бо не був у 2014 році членом Ради нацбезпеки й оборони. Правда, Луценко був членом РНБО з 2016 по 2019 роки, але про це він скромно промовчав.

Також Луценко звинуватив главу ОП Андрія Єрмака, що він організовує йому проблеми в Америці, тим самим зламавши головну ідеологічну рамку "порохоботів" про "Єрмак – агент Росії".

Головний провал Луценка

Але найголовніший свій провал в цьому інтерв'ю Луценко зробив, коли зламав темник штабу Порошенка про несправжність записів Медведчука. Водночас зробив це на каналі Порошенка "Прямий", в головному осередку "порохоботства".

І чим викликав у них ступор, адже не вірити куму свого лідера також не можна. Отже, Луценко заявив, що записи справжні, і робили їх співробітники СБУ, які зараз працюють на Офіс Президента.



Луценко підставив Порошенка / Фото LB.ua

Луценко сказав, що не знав про ці записи, коли був генпрокурором. Цікаво, а якби знав, то що б зробив? Почав розслідування проти Порошенка? Тому не дивно, що канал "Прямий" видалив це інтерв'ю скрізь, де тільки міг.

Але Порошенко і Луценко такою забороною тільки підтвердили свою токсичність. І правдивість усього сказаного

І дуже скоро скандал зі втручанням в американські вибори та зв'язка Джуліані та Луценка може перекинутися на Петра Порошенка. Провідна експертка по Україні Мелінда Харинг з Atlantic Council у своїй статті в National Interest закликає почати з допиту основних радників експрезидента Порошенка.

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Ба більше, помічник заступника держсекретаря США Джордж Кент сказав під присягою під час імпічменту Трампа, що тодішній генпрокурор Луценко координував свої дії з Порошенком, коли почав передавати Джуліані компромат на Джо Байдена.

У цій непростій ситуації можна порадити Луценко тільки одне – погоджуватися на співпрацю зі слідством ФБР, щоб в обмін на свідчення проти Порошенка виторгувати собі послаблення покарання.