Чорна п'ятниця в Україні: як отримати максимальну вигоду від шопінгу

29 листопада у світі, в тому числі і в Україні, відбувається Black Friday (чорна п’ятниця) – день масових розпродажів. Деякі магазини обіцяють знижки до 90%. Однак, багато експертів скептично оцінюють ці розпродажі, мовляв, це не більше ніж маніпуляція довірливими покупцями.

Що це за свято, які магазини в Україні його підтримують та настільки реально у цей день зекономити читайте далі.

Знайте більше: Коли в Україні буде Чорна п’ятниця – дата

Трохи історії. Раніше чорну п'ятницю відзначали здебільшого у західних країнах. "Чорні" розпродажі настають у першу п'ятницю після Дня подяки (в проміжок з 23 по 29 листопада). Саме з цього дня починається традиційний різдвяний сезон розпродажів.



29 листопада в Україні відбувається Black Friday

Відомо, що чорну п’ятницю влаштовували ще в XIX столітті, а термін вперше вжили у 1966 році. Тоді він означав сильні затори на дорогах в п'ятницю після Дня Подяки. Це свято не є офіційним навіть в Штатах, однак багато американців у цей день беруть відгул. Магазини у чорну п'ятницю відчиняються дуже рано — близько 5 ранку, а є й такі, що починають роботу ще з опівночі.

Black Friday в Україні. Де шукати знижки

В Україні цей день ще не став настільки популярним, але більшість торгових центрів, а також інтернет-магазинів організовують різноманітні акції. Особливо активно українські магазини долучаються до чорної п’ятниці в останні роки.

До речі, зараз в Україні є кілька порталів, які структурували інформацію про знижки та допомагають покупцям знайти всі необхідні товари за нижчою ціною.

Так, проект Blackfriday об’єднав кілька десятків компаній, які готують великі знижки у період 25-28 листопада. Тут ви можете знайти інформацію про розпродажі в різних магазинах.

Ще один портал, де ви знайдете знижки у чорну п’ятницю – Picodi. Там ви можете залишити свій e-mail та отримати нагадування в день старту розпродажу.

Чорна п’ятниця 2019 в Україні

"Ми радимо також заздалегідь скласти список бажаних покупок, порівняти ціни в декількох магазинах на ці товари і записати їх. Така підготовка допоможе зробити дійсно вигідну покупку і не потрапити на хитрощі деяких магазинів, які маніпулюють цінами і роблять фіктивні знижки", — розповіла Наталія Ібрагімова, фахівець з українського ринку в Picodi.com.

Поради експертів

Щоб ефективно скористатись перевагами чорної п’ятниці та знайти справді вигідну пропозицію перед тим, врахуйте кілька порад експертів.

Підготуйте список покупок

Знижки можуть бути дуже спокусливими, тож ви ризикуєте накупувати багато непотрібних речей. Тому перед шопінгом добре подумайте та підготуйте список.

Визначте суму

Перед походом по магазинах визначіть суму, яку ви готові витратити на покупки. Не беріть із собою багато зайвих грошей. На ейфорії можна витратити набагато більше, ніж потрібно.

Розставите пріоритети

Експерти наголошують, не можна купувати товар лише тому, що на нього велика знижка. Адже коли знайдете справді потрібний товар, на нього у вас просто може не вистачити грошей. Тож добре подумайте, перш ніж купувати той чи інший продукт та визначіть, що вам справді потрібно.

Ложка дьогтю

На жаль, чорна п’ятниця має бути вигідною не лише для покупців, але й для продавців. Раніше великі розпродажі влаштовували в першу чергу для того, щоб позбутись минулорічних запасів. Тож знижки на "стару продукцію" були справді суттєвими. Зараз навіть у чорну п’ятницю багато магазинів вдаються до маніпуляцій, щоб отримати максимальну вигоду.

Напередодні знижок магазини підвищують ціни. Потім роблять знижки в середньому на третину. Є категорія покупців, які готові купити тільки за знижкою. На них і розраховані такі маркетингові акції. Грають на азарті таких людей. Спершу шалені знижки та розпродажі влаштовували, щоб очистити склади від старого товару. Його вигідніше продати задешево, ніж тримати далі. Зараз магазини експлуатують святкові приводи та розпродажі для збільшення продажів,

– пояснив президент Клубу професійних перемовників Олег Демчик.

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