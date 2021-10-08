Чорний список авіакомпаній: за що туди можна потрапити та як це виправити

Періодично у соціальних мережах зустрічаються історії про те, що пасажири не змогли потрапити на борт літака. Випадково вони дізналися, що їх внесли до чорного списку.

Чому трапляються подібні ситуації, хто може опинитися у чорному списку та чи можуть авіакомпанії робити це без жодного попередження – читайте у матеріалі 24 каналу.

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З чого все почалося

Нещодавно прогриміла історія про те, що співробітники вітчизняної авіакомпанії SkyUp Airlines зсадили з рейсу з Албанії до України кількох пасажирів через те, що вони нібито перебувають у "чорному списку" компанії за неналежну поведінку під час попереднього польоту. Про це у своєму фейсбуці повідомила піарниця та менеджерка артистів Анна Салата.

У коментарях з'ясувалося, що компанія дійсно поводилася не найкращим чином під час попереднього перельоту, але про внесення до чорного списку їх ніхто не попередив – дізналися вони про це лише тоді, коли піднялися на борт літака для посадки.

Ми вирішили розібратися, за що авіакомпанії можуть внести людей до чорного списку, чи мусять вони про це повідомляти та що робити пасажирам.

За що можуть внести до чорного списку

Загалом умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування в Україні встановлені Авіаційними правилами України ("Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу"). Вони розроблені з урахуванням міжнародних стандартів та стосуються всіх авіаперельотів.

У документі міститься розділ, який пояснює, за що пасажиру можуть відмовити у перевезенні.

Авіакомпанії справді можуть відмовити пасажиру у перевезенні з кількох причин / Фото Pixabay

Андрій Бовкун, юрист АО "Діксі Лекс", розповів, що авіаперевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту літака у зв'язку з необхідністю виконання вимог законодавства країни місця відправлення, місця прибуття або транзиту, а також на вимогу уповноважених органів державної влади України.

Разом з цим передбачено право авіаперевізника відмовити пасажиру на будь-якому етапі повітряного перевезення за власним обґрунтованим рішенням та визначеним переліком підстав для такого рішення,

– уточнив Бовкун.

Серед визначеного переліку підстав варто виділити найбільш поширені:

пасажир не виконав вимог авіаперевізника, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту (наприклад, відмовився застібати прив'язний ремінь, або ж відмовився на вимогу авіаперевізника вимкнути мобільний телефон чи іншу електронну техніку);

(наприклад, відмовився застібати прив'язний ремінь, або ж відмовився на вимогу авіаперевізника вимкнути мобільний телефон чи іншу електронну техніку); пасажир поводиться так, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку та/або висловлює погрози щодо інших пасажирів, працівників авіаперевізника та екіпажу повітряного судна;

під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку та/або висловлює погрози щодо інших пасажирів, працівників авіаперевізника та екіпажу повітряного судна; пасажир відмовився пройти перевірку , яку здійснюють працівники служби безпеки авіаперевізника, аеропорту чи відповідних державних органів;

, яку здійснюють працівники служби безпеки авіаперевізника, аеропорту чи відповідних державних органів; пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи повітряного судна;

або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи повітряного судна; пасажир перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння ;

; пасажир раніше вчиняв дії, які суперечать правилам. Це дає підстави вважати, що така поведінка може повторитися.

При цьому, у разі якщо пасажиру відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні, авіаперевізник може повідомити пасажира в письмовій формі про те, що в подальшому такому пасажиру буде відмовлено у перевезенні на рейсах авіаперевізника,

– зазначив юрист.

Пасажири на борту літака не мають заважати іншим пасажирам та членам екіпажу / Фото Pixabay

Як повинен поводитися пасажир на борту

У правилах також прописано, як має поводитися пасажир на борту літака. Так, перш за все поведінка пасажира не повинна становити небезпеку як для інших пасажирів, так і для членів екіпажу.

На борту літака пасажир:

не має заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов'язків та має виконувати вказівки командира повітряного судна;

під час виконання ним своїх службових обов'язків та має виконувати вказівки командира повітряного судна; не повинен вчиняти дій, що можуть викликати або викликають незадоволення інших пасажирів;

інших пасажирів; пасажир не має бути в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, що може становити небезпеку для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонує авіаперевізник.

Якщо ж пасажир не дотримується вимог, встановлених авіаперевізником, авіаперевізник має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація, і які авіаперевізник вважатиме необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження пересування пасажира у салоні повітряного судна, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом повітряного перевезення і передання пасажира державним органам для вжиття відповідних заходів,

– пояснив Бовкун.

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Чи повернуть пасажиру кошти, якщо його знімуть з рейсу

Бовкун пояснив, що стосується повернення сплачених коштів то, відповідно до п. 6 розділу "Х" Авіаційних правил, пасажир якому відмовлено у повітряному перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів.

Відмова пасажиру в поверненні коштів може бути оскаржена пасажиром шляхом подання претензії до авіаперевізника або у судовому порядку,

– додав юрист.

Пасажиру, якого зняли з рейсу, мають повернути кошти за квитки / Фото Pixabay

Чи повинна авіакомпанія повідомляти, що пасажира внесли до чорного списку

Андрій Бовкун додав, що на законодавчому рівні такого поняття як "чорний список" не існує, кожен авіаперевізник самостійно визначає коло осіб, які у зв'язку з недотриманням вимог та правил авіакомпанії, надалі викликають недовіру в авіаперевізника. Також закон чітко передбачає, що у разі якщо пасажир не дотримується вимог, встановлених авіаперевізником, останній має право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні.

При цьому в авіаперевізника не виникає будь-якого обов'язку повідомляти пасажира про те, що він потрапив до "чорного списку" авіакомпанії. Авіаперевізник може лише повідомити, що в подальшому такому пасажиру буде відмовлено у перевезенні на рейсах авіакомпанії,

– наголосив експерт.

На законодавчому рівні такого поняття як "чорний список" не існує / Фото Pixabay

Що робити, якщо потрапив до чорного списку

Андрій Шульгін, Digital-адвокат, повідомив, що нормами адміністративного та кримінального кодексу не передбачається можливість держави вплинути на видалення особи із "чорного списку", тому можна порадити звертатися із письмовим запитом безпосередньо до керівництва авіакомпанії, а також організацій з авіації.

В іншому випадку – це позов про зобов'язання авіакомпанії надавати послуги з перевезення. Дехто звертається до Держпродспоживслужби з метою вирішення конфлікту, що також є дієвим інструментом. Якщо пасажиру відмовляють у перевезенні з мотивів "чорного списку", слід вимагати складання акту та подавати позов до суду,

– додав Шульгін.

Він додав, що відповідно до п. 8 глави 1 розділу 3 "Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу", у всіх випадках визнання квитка недійсним або виявлення на борту повітряного судна особи без квитка чи з квитком, визнаним авіаперевізником недійсним, авіаперевізником або особою, яка представляє його інтереси, складається відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається в авіаперевізника. З цим документом можна звернутися до суду.