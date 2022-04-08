У Чорнобилі окупанти викинули на смітник документи та архіви
Джерело:фейсбук Олександра Сироти
Під час окупації зони відчуження Чорнобильської АЕС окупанти знищили документи, які українські спеціалісти збирали та берегли десятки років.
Таку інформацію повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота на своїй сторінці у фейсбук. Він прикріпив фото, на яких чітко видно дії окупантів з важливою документацією.
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Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась к*рва просто викинула в смітник,
– розповів Олександр Сирота.
Шанобливого ставлення військ РФ до напрацювань інших людей та історії годі було й чекати. В них стояло завдання – знищувати все, тому вони собі ні в чому не відмовляли.
Ворог знищував архіви з ЧАЕС / фото Олександра Сироти
Раніше повідомлялось, що під час окупації ЧАЕС, ворожі війська обкрадали підприємства та нищили майно.
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