На Чорнобильській АЕС шукають вибухівку: повідомлення прийшло на пошту

Чорнобильську атомну електростанцію нібито замінували невідомі. На місце виїхали відповідні служби та вже шукають вибухівку. Сподіваються, що замінування насправді фейкове, як і усі попередні рази.

Повідомлення про замінування надійшло 28 липня на електронну пошту атомної електростанції. Там вказали, що вибухівка закладена на території промислового майданчика станції.

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Що відбувається на АЕС

Там оголосили режим аварійної готовності. Також проводять заходи щодо захисту персоналу станції та запобігання терористичній загрозі. Створили оперативний штаб, до якого увійшли представники:

Служби безпеки України;

Нацполіції;

Державної служби надзвичайних ситуацій;

Нацгвардії.

Ємельяненко: "Розважаються" сталкери

Член Громадської ради при Держагентстві України з питань управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко вважає, що зазвичай такі повідомлення – неправдиві.

"Зазвичай у такий спосіб "розважаються" сталкери. Я припускаю, що це може бути напряму пов'язане з останніми змінами законодавства щодо криміналізації статті за нелегальне проникнення до зони відчуження", – написав він у своєму фейсбуці.

Він нагадав, що такі "жарти" караються ув'язненням від 2 до 6 років.