Вони менше схожі на предків: у заповіднику Чорнобиля з'явилися гібриди коней Пржевальського

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині проживають коні Пржевальського. Вони з'явилися тут ще 25 років тому, а зараз науковці помітили кілька особин-гідбридів, які дещо відрізняються від звичних коней.

Коні Пржевальського – це вид, що зникає та занесений до Червоної книги. Про це пише 24 Канал з посиланням на науковця Чорнобильського заповідника Сергія Жилу.

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який вигляд мають гібридні коні Пржевальського

Науковець розповідає, що коні Пржевальського, які за останні роки зазнали змін у зовнішності, зараз більше схожі на аборигенних поліських коней.

Ці коні в наш час зникли і навіть тарпановидний польський коник за зовнішністю не такий гарний як чорнобильські гібриди. Поляки свого часу намагались відновити популяцію коника, котрий би нагадував вимерлого тарпана (дикого предка домашніх коней),

– написав Сергій Жила.

Гібридизація тварин, на жаль, загрожує генетичній чистоті рідкісного виду. Гібридизовані коні Пржевальського стають менш схожими на своїх предків, що може призвести до повного зникнення чистого виду.

Цікаво, що в Китаї та Монголії, де коней Пржевальського повернули у дику природу, місцеві кочівники іноді схвально ставляться до гібридизацію. Вони не дуже звертають увагу, якщо якийсь жеребчик-тахі приб’ється до табуна і від нього народиться лоша. Попри загрозу зникнення виду, гібридизовані коні мають міцне здоров’я і непоганий зріст. Однак щоб не змішувати види тахі та домашнього коня, таких жеребців часто ізолюють на період гону.

Тахі – це аборигенна назва коня Пржевальського в межах його природного ареалу.

Науковець додає, що коней-гібридів можна було б вилучити з диких табунів та утримувати їх у вольєрах. Проте такі жеребці мають непохитний норов і силу. До того ж законодавство забороняє забирати коней із заповідника через природоохоронний статус виду.

Кінь Пржевальського – це єдиний вид диких коней, що зберігся. Їх залишилося мало, зараз у світі налічується лише до 2000 особин таких коней. Коні не піддаються одомашненню, їх добували мисливці виключно заради м'яса.

Нагадаємо, нещодавно в Чорнобильському заповіднику помітили стадо благородних оленів. Тут проживає аж 23 особини, що є рекордом для території.