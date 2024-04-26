"Підлітаємо до самої АЕС": ЗМІ показали архівне відео з гелікоптера над Чорнобилем

38 років тому на Чорнобильській АЕС сталася одна з найжахливіших аварій – на четвертому енергоблоці стався потужний вибух з викидом радіоактивних речовин. Тоді радянська влада намагалася приховати реальні наслідки катастрофи.

Так, на національному радянському телебаченні випускали сюжети, у яких запевняли, що внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС загинуло усього 2 людини. У мережі також опублікували архівні кадри, як з гелікоптера показували зруйнований енергоблок.

До теми 38 роковини Чорнобильської катастрофи: що важливо знати про трагедію

Реактор Чорнобильської АЕС після аварії

Чорнобильська катастрофа – це найстрашніший цивільний ядерний інцидент у світі. Вибух на четвертому енергоблоці називають найбільшою катастрофою за всю історію ядерної енергетики. Дискусії про істинні причини аварії не припиняються й до сьогодні.

Тоді радянська влада приховувала реальні наслідки аварії. Місцевим жителям Прип'яті не пояснювали масштабів катастрофи, а просто вивезли з міста на невизначений термін. У мережі також опублікували архівне відео, як журналісти пролітали над реактором, щоб створити картинку, що "все добре".

Так, голос за кадром запевняє, що всі споруди на станції – цілі, на енергоблоках біля заглушених реакторів чергують робочі зміни. У цей час гелікоптер літає над зруйнованим енергоблоком, а люди всередині – отримують опромінення.

Ми проходимо над реактором аварійного четвертого енергоблока. Увесь діаметр кратера перекрито товстим шаром піску, свинцю, глини. Вихід радіоактивних газів і летючих речовин припинено,

– запевняють у сюжеті.

Архівне відео з Чорнобильської АЕС: дивіться відео

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС хмара радіоактивного пилу зачепила Україну, Білорусь, Росію та частину Європи. Після аварії 8,5 мільйонів людей було опромінено, 500 тисяч померли й майже 100 тисяч людей було евакуйовано із небезпечної зони.

Це страшні цифри, за якими стоять зруйновані долі та втрачені життя. До сьогодні Прип'ять – зона відчуження. Там і досі зберігається високий рівень радіації, тому без спецодягу й захисту там перебувати небезпечно для здоров'я.

Як радянська влада приховувала наслідки катастрофи

Моторошні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: 30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії.

500 тисяч людей померли від наслідків радіації, за оцінками незалежних експертів.

8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії найближчими днями після аварії отримали значні дози опромінення.

90 784 особи було евакуйовано з 81-го населеного пункту України до кінця літа 1986 року.

Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем і розчищали завали.

2293 міст і селищ із населенням приблизно 2,6 мільйона людей забруднено радіоактивними нуклідами.

200 тисяч квадратних кілометрів – на таку територію поширилася дія радіації, з них 52 тисячі квадратних кілометрів – сільськогосподарські землі.

Роковини аварії на Чорнобильській АЕС