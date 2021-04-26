Йшли швидко, бо доза ставала більшою, – "чорнобильський дайвер" Ананенко про аварію на ЧАЕС

У Прип'яті 26 квітня 1986 року пролунав вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Олексій Ананенко був одним з тих, хто 35 років тому вирушив на ліквідацію катастрофи.

Разом з Валерієм Беспаловим та Борисом Барановим вони, ризикуючи життям, спускали радіаційну воду під палаючим четвертим енергоблоком ЧАЕС. "Чорнобильським драйверам" вдалося запобігти ще одному вибуху.

Зверніть увагу Чудово розумів, що це вибух, – автор першої карти рівнів радіації та фото блоку ЧАЕС

Це була моя робота, – Ананенко про ліквідацію аварії на ЧАЕС

Олексій Ананенко пригадав, що 35 років тому йому зателефонували і сказали виконати завдання. Він відзначив, що питання відмовитися навіть не стояло, адже це було його роботою.

Звичайно, швидко виконували. Якщо будеш довго йти, доза збільшуватиметься, тому ми йшли швидко,

– розповів ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС.

Сцена з дайверами в серіалі HBO "Чорнобиль" стала однією з найяскравіших. Відтак, про вчинок водолазів заговорили у всьому світі.

Однак Олексія Ананенку нині важко говорити. У 2018 році чоловіка просто на пішохідному переході збила машина. Попри це, він вкотре вдивляється в сцену з голлівудськими акторами та зізнається, схожість є, але в реальному житті все було інакше.



"Чорнобильські дайвери" / Кадр з серіалу HBO

Захисні маски були звичайні, а ліхтарик, хоч і зламався, втім вони мали з собою запасний. До того ж думали тоді "чорнобильські дайвери" не про героїзм, як змалювали режисери, а про виконання завдання. Тому новина про присвоєння 3 ліквідатором звання Героя України була повною несподіванкою.

Дружина Олексія Ананенка пригадала, вони гуляли ринком, коли їм зателефонували і повідомили, що президент нагородив її чоловіка званням Героя України.



Герой України Олексій Ананенко / Фото 24 каналу

Чорнобиль був такою собі столицею світу, – ліквідатор ЧАЕС Мирний

Ліквідатор аварії на ЧАЕС та співзасновник "Чорнобиль-ТУР" Сергій Мирний працював після вибуху там ще понад місяць. Разом з військовими він вимірював радіаційне поле в зоні відчуження.

Чорнобиль був такою собі столицею світу, адже фактично всі туди щодня дивилися, що там відбувається. До того ж це колосальне місце людей, техніки і ресурсів,

– зазначив Сергій Мирний.

Нині Прип'ять фактично переживає друге життя. І хоч до самих будинків люди вже ніколи не повернуться, щороку закинуте місто відвідують десятки тисяч туристів.

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Частина з відвідувачів – іноземці, які залишають чималі гроші в Україні. За словами туроператорів, серіал HBO лише додав інтересу до зони відчуження.

"Чорнобиль – це справді магніт. Лише у 2019 році Чорнобиль відвідали 120 тисяч туристів. Вони внесли в українську економіку 50 мільйонів доларів", – повідомив Сергій Мирний.



Прип'ять щороку відвідують все більше туристів / Фото 24 каналу

З кожним роком у Прип'яті проводять все більше мистецьких акцій, перформансів. Самі ж туристичні локації поступово оцифровують, а українські та закордонні музиканти все частіше приїжджають до зони відчуження, аби відтворити звуки покинутого міста.