У Чорнобильській зоні прикордонники виявили "заблукалих" російських туристів

Українські прикордонники 9 травня під час чергування у Чорнобильській зоні відчуження знайшли сталкерів. Ними виявилися туристи з Росії, а також громадянка України.

Туристів затримали прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону та правоохоронці.

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Правопорушниками виявилися 27-річний і 25-річна громадяни Росії, а також мешканка Миколаєва. Вони намагалися пішки потрапити до зони відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку.

Як з'ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через чинні авіаційний та автомобільний пункти пропуску,

– мовиться у повідомленні.

На затриманих склали адміністративні протоколи за статтею 46-1 про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Тепер рішення про покарання ухвалюватиме суд.

Яке покарання світить порушникам

Якщо провину сталкерів доведуть, то їх може загрожувати штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також у туристів конфіскують знаряддя вчинення правопорушення.



У зоні ЧАЕС прикордонники затримали сталкерів / Фото ДПСУ