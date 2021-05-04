У Чорнобильській зоні розцвіли рідкісні квіти: неймовірні фото рослин

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В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розцвіли дуже рідкісні види рослин. Квіти занесли до Червоної книги України та Білорусі як неоцінені.

Джерело:

Чорнобильський заповідник

Унікальні рослини знайшли науковці під час ботанічної експедиції. Її проводили вчені заповідника та заступник директора Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна Віталій Коломійчук.

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Чим особливі унікальні квіти

На території Чорнобиля науковці натрапили на:

  • Сон лучний Pulsatilla pratensis (інша назва – Сон чорніючий, Сон-трава чорніюча Pulsatilla nigricans);
  • Сон розкритий або широколистий Pulsatilla patens (L.) Mill.
Зазначимо! Окрім Червоної книги, Сон розкритий міститься в Додатку до Бернської конвенції 1970 року. Він потребує особливої охорони.

Знайдені рослини відносяться до IV охоронної категорії – Територія догляду за оселищами / видами. Вони мають значення як об'єкти видового біорізноманіття.

Рослини ростуть наприкінці квітня – на початку травня

Квіти зазвичай ростуть наприкінці квітня – на початку травня. Сон лучний можна побачити з появою листя, а листки Сону широколистого з'являються після відцвітання рослини. Їх можна знайти в сосновому лісі і на узліссях.

Унікальні квіти, які виросли на території Чорнобиля / Фото Дениса Вишневського

Через людську діяльність (випасання худоби, розорювання, зривання квіток) чисельність рослин активно зменшується. Водночас у заповіднику квіти мають стабільні локальні популяції завдяки прородоохорониим заходам.

До речі, раніше у Чорнобильські зоні помітили орла-карлика, який занесений до Червоної книги. Це найменший орел у світі.