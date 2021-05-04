У Чорнобильській зоні розцвіли рідкісні квіти: неймовірні фото рослин

В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розцвіли дуже рідкісні види рослин. Квіти занесли до Червоної книги України та Білорусі як неоцінені.

Унікальні рослини знайшли науковці під час ботанічної експедиції. Її проводили вчені заповідника та заступник директора Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна Віталій Коломійчук.

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Чим особливі унікальні квіти

На території Чорнобиля науковці натрапили на:

Сон лучний Pulsatilla pratensis (інша назва – Сон чорніючий, Сон-трава чорніюча Pulsatilla nigricans);

Pulsatilla pratensis (інша назва – Сон чорніючий, Сон-трава чорніюча Pulsatilla nigricans); Сон розкритий або широколистий Pulsatilla patens (L.) Mill.

Окрім Червоної книги, Сон розкритий міститься в Додатку до Бернської конвенції 1970 року. Він потребує особливої охорони.

Знайдені рослини відносяться до IV охоронної категорії – Територія догляду за оселищами / видами. Вони мають значення як об'єкти видового біорізноманіття.

Рослини ростуть наприкінці квітня – на початку травня

Квіти зазвичай ростуть наприкінці квітня – на початку травня. Сон лучний можна побачити з появою листя, а листки Сону широколистого з'являються після відцвітання рослини. Їх можна знайти в сосновому лісі і на узліссях.

Унікальні квіти, які виросли на території Чорнобиля / Фото Дениса Вишневського

Через людську діяльність (випасання худоби, розорювання, зривання квіток) чисельність рослин активно зменшується. Водночас у заповіднику квіти мають стабільні локальні популяції завдяки прородоохорониим заходам.

До речі, раніше у Чорнобильські зоні помітили орла-карлика, який занесений до Червоної книги. Це найменший орел у світі.