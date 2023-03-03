В суді столиці Чорногорії підірвали бомбу: є загиблий та поранені
Джерело:Rtcg
У Подгориці 3 березня невідомий підірвав бомбу в Основному суді. Там було багато людей, тож є поранені.
У поліції повідомили, що вибух стався о 11:45. Зазначають, що одна людина активувала бомбу біля входу до суду. Припускають, що це могло бути самогубство, оскільки зловмисник помер. Наразі його ім'я не повідомляють.
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Що відомо про постраждалих
На момент вибуху в суді перебувала велика кількість людей. Тому після інциденту всі працівники Основного суду покинули будівлю. Тепер на місці працюють бригади швидкої допомоги, поліції та пожежної охорони.
До медичного закладу звернулися 7 людей, 5 з яких отримали поранення. Їм допомагають у Клінічному центрі. Стан потерпілих – задовільний. До речі, серед них був і адвокат.
Лікарі розповіли, що проводять всі діагностичні процедури, щоб з'ясувати травми. Найголовніше – всі життєво важливі параметри стабільні.
Правоохоронці з'ясовують та охороняють місце події. Йде розслідування.
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