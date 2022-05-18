У Чорному морі перебувають 7 великих десантних кораблів Росії і 4 ракетні

У північно-західній частині Чорного моря наразі перебувають дві корабельні десантні групи ворогів. Мовиться про 7 великих десантних кораблів російської армії.

Також напоготові до нанесення ракетних ударів там перебуває 4 ракетних кораблі з понад 30 крилатими ракетами. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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В ОК "Південь" зазначили, що загальна обстановка на півдні України є стабільно напруженою, але контрольованою силами оборони. Крім того, залишається актуальною загроза ракетних ударів не тільки по півдню, а й по всій території України.

Як повідомили у командуванні, штормова погода дещо знизила вірогідність висадки морського десанту. Втім, поки таку можливість не виключають повністю.

Людей закликали дотримувати алгоритмів дій при сигналах повітряної тривоги, а також не наражати на зайву небезпеку на узбережжі.

ОК "Південь" про ситуацію на фронті

В ОК "Південь" заявили, що протягом ночі на 18 травня українські підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті позиції. Водночас ворог продовжує укріплення для себе запасних відступних рубежів.

Зауважимо, що станом на 18 травня російські окупанти на цьому напрямку не ведуть, а здійснюють дистанційні обстріли наших позицій та населених пунктів з артилерійсько-мінометного озброєння.

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При спробі мешканців Херсонщини евакуюватися з окупованих на підконтрольні території України, ворог накрив їх вогнем з "Граду"

П'ятеро людей пораненими вирвались з-під обстрілів. Їх госпіталізували до лікарні. Одна особа загинула дорогою до лікарні.

Російські загарбники по Миколаєву нанесли ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетою повітряного базування, що вдарила по житловому району, росіяни зруйнували кілька приватних будівель.

Загалом окупанти пошкодили понад 20 будівель, 1 цивільна людина зазнала поранень.

Також ворог вдарив по Одещині. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.

На щастя, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

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