Ну и на подходе – USNS John Lenthall (T-AO-189) – корабль снабжения и технического обслуживания ВМС США… Кроме того... в рамках учений "Castle Forge"... на авиабазы в Румынии и Болгарии была переброшена в качестве усиления 336-я истребительная эскадрилья на F-15E Strike Eagle американских ВВС, помимо уже находящейся там группировки "воздушного патруля" (до 12-15 тактических истребителей из разных стран НАТО, базирующихся там на ротационной основе).

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Утром 3-го ноября, в ходе этих учений, ВМС Украины подняли на патрулирование в северо-западной части Черного моря ударно-разведывательный БПЛА "Байрактар"-ТВ2, который достигнув береговой линии, включив "режим незаметности", вышел в район патрулирования…

В России уверены, что украинские ТВ2, принимали непосредственное и прямое участие в НАТОвских учениях. Через некоторое время (3-го ноября) там же появился и Boeing KC-135 Stratotanker из состава американского стратегического авиационного командования в Европе...

Кто забыл, напомню... 19-го октября пара американских В-1В "Лансер" с дальнобойными ПКР типа LRASM, прогулялись к берегам Крыма... Причем американцы даже не скрывали чем были загружены оружейные отсеки их "Уланов"…

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В общем, ко всему этому можно относиться по-разному – скептически или оптимистически... но факт, остается фактом…

НАТО стало активно наращивать свою военную активность в черноморском бассейне... причем темпы и объемы этой активности растут…

И я не думаю, что это доставляет особое удовольствие кремленоидам в Крыму и его окрестностях...