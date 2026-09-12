Удар 4 балістичними ракетами: Росія втретє за місяць атакувала Запоріжсталь

Російські війська втретє за місяць завдали масованого удару по українському промисловому гіганту. Унаслідок вибухів на території Запоріжсталі спалахнули пожежі та є поранені серед працівників.

12 вересня чотири балістичні ракети влучили у виробничий майданчик металургійного комбінату "Запоріжсталь", що входить до групи Метінвест.

Наслідки обстрілу та стан поранених

Унаслідок ворожої атаки четверо співробітників дістали поранення, а саме підприємство зазнало критичних руйнувань.

Ворожі ракети ушкодили основне й допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, а також енергосистему, мережі та логістичну інфраструктуру.

Трьох постраждалих робітників госпіталізували із травмами середнього ступеня тяжкості, ще один після надання медичної допомоги залишився ліквідовувати наслідки прильоту.

Остаточно оцінити масштаби руйнувань наразі неможливо, але попередньо ми визначаємо пошкодження як критичні, – зазначив операційний директор групи Метінвест Олександр Мироненко.

Більших жертв та техногенної аварії вдалося уникнути завдяки тому, що після попередніх атак комбінат тимчасово зупинив роботу, а кількість персоналу на території була мінімальною.

Нагадаємо, що внаслідок попереднього балістичного удару по підприємству загинули семеро працівників, ще 21 особа була поранена.

Систематичний терор проти промисловості

Це вже третій обстріл комбінату за останній місяць – окупанти цілеспрямовано б'ють по тих самих виробничих потужностях. Окрім цього, на початку вересня росіяни повністю зруйнували комбінат "Каметсталь" у Кам'янському.

Також цієї ж ночі під ворожим ударом опинився комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", де внаслідок влучання загинув робітник.