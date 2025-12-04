Чотири невідомі дрони стежили за літаком Зеленського на шляху до Ірландії, – ЗМІ

Увечері в понеділок, 1 грудня, на маршруті літака президента України Володимира Зеленського в Ірландію зафіксували чотири невідомі дрони. До того ж вони порушили заборону на польоти в повітряному просторі країни.

Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати безпілотники. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані ірландського порталу The Journal.

Актуально Зеленський у Дубліні зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії

Що відомо про дрони, які летіли поряд з президентським бортом?

За даними джерела, чотири безпілотники військового типу наблизилися до району аеропорту Дубліна близько 23:00. Саме в цей час мав пролітати літак із Зеленським. Однак через те, що борт приземлився раніше запланованого часу, зіткнення з дронами вдалося уникнути.

Після цього підозрілі БпЛА попрямували в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розмістили неподалік Дубліна.

Спецслужби встановили, що дрони були запущені з північного сходу Дубліна та перебували в повітрі до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив, з якою метою і де вони перебувають зараз. За оцінкою ірландських служб безпеки, безпілотники були великими, дорогими й мали конкретно військове призначення. Так, інцидент класифікували як гібридну атаку.

За інформацією The Journal, після події у вівторок відбулася термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії. Для мінімізації ризиків під час польоту Зеленського літак здійснив спеціальний зліт із Дубліна.

Зауважимо, що у столиці Ірландії Дубліні президент України брав участь у двосторонніх переговорах із прем'єром країни Мікхолом Мартіном та відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Крім того, він провів зустрічі з президенткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен Макінті.

Що відомо про інші інциденти з невідомими дронами у небі Європи?