21:02
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Повернись живим

      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді

      739
      Військові Тарас, Ігор і пес Патрон
      Військові Тарас, Ігор і пес Патрон

      На фото Тарас, Ігор і пес Патрон. Усі вони – військовослужбовці "Королівської" бригади.

      Крім Патрона, звісно. Він поки новобранець, але вже опановує премудрості військової справи: яка позиція краще підходить для сну, який спостережний пункт ідеальний для того, щоб бачити нову людину, яка йде на пост і прагне погладити собачку піхоти, де найкраще на кухні поставити мисочку з тушонкою.

      І, варто зауважити, Патрон  дуже талановитий учень. А Тарас і Ігор уже кілька років боронять наш із вами спокій.

      Допомагайте найкращим рятувати Україну тут.

      Читайте також: Фейк від "ДНР": українські жінки-агенти виманюють бойовиків за лінію фронту

       

      blog_ava
      В Україну не пустили двох відомих російських акторів
      сьогодні
      5136
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Війна
      Джерело: Facebook
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сьогодні , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 739
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сьогодні , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 439
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      сьогодні , 12:00 Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі
      1033
      Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України
      сьогодні , 19:01 Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України
      Яніна Ткачук 1264
      На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти
      сьогодні , 18:02 На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти
      Інна Жолобович 1890
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук