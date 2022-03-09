Чотирнадцята доба протистояння: основні напрямки дій ворога

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог знизив темпи просування військ, проте від своїх намірів не відмовився. Наразі основні задачі окупантів – облога Києва та взяття Маріуполя, Сум, Харкова та Миколаєва.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що окупанти несуть втрати в живій силі та техніці. Особовий склад – деморалізований, часто вдається до дезертирства.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Основні завдання ворога:

оточення міста Києва,

захоплення міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв;

забезпечення сухопутного коридору між Кримом та континентальною частиною Росії,

спроби вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Противник також формує резерви в пунктах постійної дислокації – аби в подальшому перекидати їх в регіони України, де ведуть бої.

Ситуація по напрямках наступу: коротко

Волинський напрямок: противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури на Рівненщині та Львівщині.

противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури на Рівненщині та Львівщині. Поліський напрямок: після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення. Ворог перегруповується, аби здійснити спробу взяти Київ.

після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення. Ворог перегруповується, аби здійснити спробу взяти Київ. Сіверський напрямок: противник, силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу, намагається відновити наступ. Ворог зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр.

противник, силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу, намагається відновити наступ. Ворог зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр. Слобожанський напрямок: ворог намагається утримати рубіж від Сєверодонецька до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар'єрний рубіж по річці Дніпро.

ворог намагається утримати рубіж від Сєверодонецька до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар'єрний рубіж по річці Дніпро. Донецький напрямок: окупанти намагаються продовжити наступальні дії з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

окупанти намагаються продовжити наступальні дії з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Таврійський напрямок: росіяни утримують рубіж від Херсона до Розівки. При спробах форсування річки Південний Буг ворог успіху не мав. Використовує міжнародний аеропорт Херсон для базування бойових літаків.

росіяни утримують рубіж від Херсона до Розівки. При спробах форсування річки Південний Буг ворог успіху не мав. Використовує міжнародний аеропорт Херсон для базування бойових літаків. Південнобузький операційний район: російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Окремі підрозділи були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини