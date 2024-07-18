Росія заявила про завершення ремонту човна "Ростов-на-Дону": що з цією заявою не так

На російських пропагандистських ресурсах з'явилася інформація, що нібито уже завершився етап докового ремонту підводного човна проекту 636.6 "Ростов-на-Дону" зі складу Чорноморського флоту Росії, котрий у вересні 2023 року пошкодили під час масованого ракетного удару Сил оборони України, із використанням крилатих ракет Storm Shadow.

У виданні Defense Express проаналізували, які реальні успіхи можуть мати загарбники у відновленні підводного корабля, ураженого далекобійними ракетами.

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Що не так із заявою Росії про завершення ремонту човна "Ростов-на-Дону"

Росія заявляє, що далі цю субмарину будуть добудовувати вже на плаву. Однак орієнтовні строки завершення робіт там не деталізували. Відповідно, навіть самі окупанти поки що не квапляться стверджувати, наскільки швидко їм вдасться повернути в стрій "Ростов-на-Дону".



Пошкодження субмарини проєкту 636.6 "Ростов-на-Дону" після удару по тимчасово окупованому Севастополю, 18 вересня 2023 року / Фото з відкритих джерел

Більше того, як зазначили у Defense Express, тут вийшов доволі цікавий момент, коли пропагандисти з відставанням мінімум в місяць розповіли те, про що й так було відомо з опорою на дані у відкритому доступі. Бо ще цьогоріч на початку червня стало відомо про те, що Росія перемістила уражений підводний човен "Ростов-на-Дону" на інший ремонтний завод та звільнила сухий док, про що свідчили супутникові знімки у відкритому доступі.

Таким чином, з цього випливало, що за майже рік після ракетної атаки росіяни змогли хіба що "залатати" пробоїни в корпусі підводного човна з тим, щоб "Ростов-на-Дону" можна було нарешті вивести із сухого доку (де він взагалі-то і стояв на момент ураження ракетами у вересні 2023 року). І це при тому, що попереду в них можливо найскладніший етап ремонту, з відновленням бортового обладнання та боєздатності підводного човна.



Конструктивна будова підводних човнів проєкту 636.6, до яких належала по факту знищена субмарина "Ростов-на-Дону" / Інфографіка H I Sutton

Світлини, на яких зафіксовані наслідки удару, показували, що на субмарині "Ростов-на-Дону" була пошкоджена зокрема носова частина, де розміщені торпедні апарати, із яких зокрема запускаються ракети "Калибр", у носовій частині розміщені також системи управління вогнем.

Крім цього, пошкодження також зазнала і центральна частина корпусу, і це означало, що відновлювати доведеться можливо усі органи управління кораблем та відсік з акумуляторною батареєю.



Переміщення підводного човна "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Севастополі, червень 2024 року / Карта H I Sutton

Самі ж росіяни заявляли, що основним підрядником у відновленні підводного човна "Ростов-на-Дону" має бути 13-ий судноремонтний завод у Севастополі. Кадри із супутника показали, що саме на цей СРЗ окупанти перевели цю субмарину для подальшого відновлення.

Проте на цей час немає можливості точно оцінити, на якому насправді етапі у росіян зараз йде ремонт цього підводного корабля, і скільки часу та зусиль може знадобитись противнику, аби повернути у стрій цього носія "Калібрів".