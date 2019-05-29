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      Лев Парцхаладзе

      Что делать с ветхим жильем: Минрегион разработал новый законопроект

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      Реконструкция или снос. Как в Украине будут решать проблему старых домов
      Реконструкция или снос. Как в Украине будут решать проблему старых домов / wikipedia.org

      В Украине уже много лет говорят о необходимости реконструкции и сноса ветхого жилья.

      За рубежом, в европейских странах, есть множество примеров удачно проведенной реконструкции. На самом деле многим "хрущевкам" и другому старому жилью в Украине тоже нужно дать второй шанс. Из них действительно можно сделать классные современные дома. И я очень надеюсь, что через несколько лет такие проекты начнут реализовываться и у нас в Украине.

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      На самом деле еще в 2006 году был разработан закон о реконструкции ветхого жилья. На практике же их реновация с тех пор так и не состоялась. Из-за несовершенства принятого законодательства.

      Но проблему старых домов в любом случае нужно решать. В первую очередь для этого нужно принять новый закон. И мы его уже разработали. Постарались сделать документ эффективным – с максимальным количеством решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья и с учетом предыдущего неудачного опыта Украины и удачного опыта других стран.

      К примеру, требование обязательного согласия 100% жителей дома на проведение реконструкции, которое есть в законе от 2006 года. Этот вопрос остается очень дискуссионным. Но в таком виде это не работает – это абсолютно не выполнимое условие. Поэтому в новом проекте закона мы предлагаем, чтобы для принятия решения необходимо было согласие 75% собственников (не жителей) квартир или других помещений в доме, если такие есть. Если будет принято такое условие, то это большой прогресс.

      Согласно новому законопроекту, реконструкция многоквартирного дома в границах квартала может проводиться 2-мя способами: с обязательным отселением либо без отселения. Если принято решение сносить дом, то обязательно ДО этого собственникам предоставляются другие равноценные квартиры либо компенсация их стоимости.

      Кроме того, проект разработанного документа учитывает:

      – возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только 5-этажек, как было зафиксированно ранее;

      – определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

      – расширяет перечень возможных источников финансирования проектов. Источниками финансирования могут быть средства инвесторов-застройщиков, участвующих в реализации проектов комплексной реконструкции кварталов; частно-государственное партнерство; бюджетные средства; средства предприятий, учреждений, организаций, на балансе которых находятся такие объекты недвижимого имущества, средства фондов финансирования реконструкции или другие целевые жилищные фонды, образованные органами местного самоуправления.

      – определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе – на основании материалов утвержденных инвестиционных проектов или программ реконструкции, которые разрабатываются с учетом результатов технического обследования зданий, их энергетического аудита и технико-экономических расчетов;

      – совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;

      – предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которую будет происходить отселение, и другие вопросы.

      В ближайшее время новый законопроект будет направлен на рассмотрение другими центральными органами исполнительной власти. После чего мы планируем его доработать и представить общественности и передать в Кабинет Министров.

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новини нерухомості України Новини нерухомості Мінрегіон
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