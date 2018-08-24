Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины

Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и консультант украинских политиков и толстосумов, может оказаться единственным на сегодняшний день наказанным участником создания авторитарного режима Виктора Януковича.

Сам Янукович вместе с рядом подельников находится под защитой своего российского хозяина Владимира Путина, а его адвокаты пытаются превратить заочный процесс над бывшим президентом в цирковое представление.

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Другие архитекторы режима – начиная от создателя самого Януковича Рината Ахметова и заканчивая бывшим главой президентской администрации Сергеем Левочкиным – продолжают активно участвовать в украинской политической жизни и готовятся к реваншу в 2019 году.

Уже сейчас можно с большой долей вероятности предсказать, что без договоренности с "удачливыми" представителями, казалось бы, потерпевшего поражение на Майдане клана невозможно будет победить на президентских выборах. Вновь становятся очевидными слабость украинского государства и нравственная неразборчивость украинского общества, приведшие к катастрофе авторитаризма и военному поражению 2014 года.

Будущему победителю не нужно ничего выдумывать – он победит по правилам, которые внедрил в украинскую политику именно Манафорт. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже сейчас называет главным недостатком действующего президента Петра Порошенко отсутствие должной коммуникации с гражданами.

Будущий победитель президентских выборов в Украине должен будет заняться именно этим – налаживанием коммуникации. Или – цитируя победный предвыборный лозунг Виктора Януковича – "почути кожного", услышать каждого. И пообещать этому каждому то, что не сбудется никогда, но зато прозвучит приятно и обнадеживающе.

Манафорта осудят по классическим статьям американского уголовного кодекса, но если бы существовал специальный кодекс ответственности за преступления, совершенные за время избирательной кампании, его вполне можно было бы судить за развращение несовершеннолетних избирателей. Потому что постсоветские общества не приучены ни к рациональному выбору, ни к дальнейшей ответственности за свой выбор – не случайно жителей бывшего СССР постоянно призывают голосовать сердцем, то есть ни в коем случае не включать мозги.

Конечно, украинские избиратели, сменившие за время независимости уже пять президентов и готовящиеся избрать шестого, выгодно отличаются от застрявшего в Путине российского общества. И все же нередко создается впечатление, что украинцы готовы голосовать за следующего только для того, чтобы насолить предыдущему.

Тут-то и нужен талант Манафорта, способного слепить из подручного материала пулю, позволяющего избирателю забыть, что он вручает власть еще большему проходимцу, чем предшественник. Когда в 2010 году большинство украинцев проголосовало за "крепкого хозяйственника" Януковича, выглядевшего в 2004 году крепким чудищем и на поверку им и оказавшимся, – разве не Манафорт помог создать образ "крепкого хозяйственника"? Разве не Манафорт, по словам самих соратников Януковича, не помог его "облагородить", прошу прощения за выражение.

Поэтому покупка услуг Манафорта – это покупка снотворного, но не для себя, а для тех, чьи голоса откроют тебе доступ к очень большим деньгам. Поэтому это такое дорогостоящее снотворное. И поэтому Манафорт был бы так кстати в Украине сегодня, для "облагораживания" очередного "почути кожного".

Автор: Виталий Портников. Источник: Грани.ру

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