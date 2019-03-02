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      Артем Овдієнко

      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"

      219
      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      / REUTERS

      Ви знали, що в бацька Лукашенки, який при владі вже 30 років дуже розвинена підприємницька жилка? Його країна усі ці роки живе з того, що задешево російську нафту отримує, переробляє її на пальне і задорого назад росіянам продає, і нас у тому числі.

      Але виходить так, що Білорусь, яка немає власних покладів нафти є одним із потужних гравців на ринку продажу пального!

      А як Бацька віртуозно скористався санкціями, що їх у відповідь Європі запровадила Москва, коли заборонила до себе завезення харчів з ЄС? Щойно Кремль зробив європейські пармезани, мідії та хамони персонами нон ґрата, як усе те раптом в Білорусі стали виготовляти. На російських прилавках з'явилися білоруські пармезани, мідії та хамони. Звісно, насправді нічого в білорусі не робили, просто стікери "Made in Belarus" клеїли на європейські товари, але для формального обходу кремлівських санкцій і отримання надприбутків цього цілком вистачило!

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      Зараз можна було б потішитися з винахідливості білорусів, а саме тому, як вони наживаються на росіянах. Але білоруси раптом в тисячу разів не збільшили постачання Україні вугілля антрацитових порід. Українські ТЕС відчули його брак після окупації Донбасу, адже саме звідти антрацит на українські електростанції раніше і надходив. Потому, коли вирішили припинити торгівлю з окупантами, почали купувати антрацит чи то з ПАР, чи то навіть з Австралії, але останнім часом купуємо антрацит в білорусів.

      Але біда в тому, що немає в Білорусі тих покладів антарциту, так само, як немає мідій, хамону і пармезану. Схоже, як дурять білоруси росіян, перепродуючи їм європейські харчі, так само і вугілля вони нам перепродують.

      Не виключено, що вугілля, яке купуємо у білорусі з Донбасу. Але за паперами – все чисто й претензій бути не може.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Публікації Вугільна промисловість
      Джерело: 24 Канал
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