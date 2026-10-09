Карантинні заходи завершено: у Росії заявили, що чуму не підтверджено

Російська влада оголосила про завершення карантину та профілактичних заходів в Іркутську після перевірки обставин смерті співробітниці протичумного інституту. За результатами майже 5000 лабораторних досліджень жодних небезпечних патогенів не виявлено.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Що кажуть у Росії про чуму?

Офіційна Москва заявила про повне зняття обмежень, які запровадили через інцидент в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Медичне спостереження за особами, які перебували під загрозою інфікування, повністю припинено.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв зазначив, що розслідування не виявило жодних збоїв чи надзвичайних подій у роботі лабораторного комплексу. За його словами, 28-річна співробітниця інституту мала всі необхідні щеплення від інфекцій, з якими безпосередньо працювала.

Результати розтину та експертиз показали, що причиною смерті жінки стала позалікарняна пневмонія. Офіційні представники стверджують, що фахівці установи суворо дотримувалися встановлених правил техніки безпеки під час використання біологічних матеріалів.

Сумніви експертів та міжнародна реакція

Попри запевнення місцевої влади, інцидент викликав занепокоєння серед епідеміологів та міжнародної спільноти. Раніше у медіа поширювалися версії про те, що померла співробітниця установи Дар'я Шипілова могла розбити у приміщенні пробірку зі збудником небезпечної недуги або заразитися під час поїздки до Бурятії.

У зв'язку з цим у місті закривали на карантин кілька медичних закладів і помістили під нагляд близько 200 осіб. Незалежні фахівці та іноземні спостерігачі закликали надати доступ до клінічних записів і збережених зразків для проведення незалежної експертизи доказів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, за розвитком подій у російському регіоні уважно стежили у США та Європейському Союзі. Водночас у Міністерстві закордонних справ України запевнили, що жодної епідеміологічної загрози для нашої держави цей інцидент не становить.