ВООЗ не має "повної картини" щодо спалаху чуми в Росії і вимагає прояснити смерть лаборантки

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає від Росії надати повну інформацію щодо загадкової смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту в Іркутську Дар'ї Шипілової. Спеціалісти міжнародного агентства не можуть оцінити ризики спалаху небезпечної інфекції через приховування фактів та суперечливі заяви Кремля.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Що відомо про ситуацію з чумою в Росії?

Молода дослідниця померла всього через два дні після появи перших симптомів, схожих на застуду. Тим часом російська влада категорично заперечує зв'язок трагедії з лабораторними дослідженнями та стверджує, що причиною стала "пневмонія невідомої етіології".

Попри офіційні заяви про стабільну епідеміологічну ситуацію, уповноважені органи запровадили жорсткі карантинні обмеження в дослідницькому центрі та найближчих медичних закладах.

Персонал лабораторії заблокували всередині установи на три дні, де люди були змушені спати на підлозі та стільцях під час проведення термінових аналізів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив на критичній важливості відкритого обміну даними між державами.

Ми ще не маємо повної картини цієї події і не можемо провести повну оцінку ризиків. Своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією має вирішальне значення для роз'яснення суперечливих звітів і точної оцінки потенційних загроз,

– зауважив Тедрос Аданом Гебреєсус.

Сумніви експертів та дезінфекція в регіоні

Директорка ВООЗ з управління епідеміями та пандеміями Марія Ван Керкхове зазначила, що міжнародні експерти прагнуть дізнатися реальний діагноз, якщо факт легеневої чуми спростовують. Додаткові занепокоєння викликають непідтверджені дані про появу аналогічних симптомів в іншого співробітника установи.

Мати померлої дівчини під час спілкування з журналістами категорично відкинула версію про те, що її донька могла розбити пробірку з небезпечним збудником.

Водночас мешканці будинку, де проживала лаборантка, повідомляють про візити фахівців у захисних костюмах і протигазах, які проводили дезінфекцію приміщень під приводом боротьби з комахами.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше держсекретар США Марко Рубіо закликав Москву негайно надати повну інформацію щодо ситуації в Іркутській області. Незалежні епідеміологи припускають масштабне приховування фактів і не виключають ризиків, пов'язаних із дослідженнями небезпечних патогенів.