Через загрозу чуми країни Центральної Азії посилюють санітарний контроль на кордоні з Росією

Через загрозу поширення чуми країни Центральної Азії посилюють санітарний контроль на кордоні з Росією. Про такі рішення оголосили у Киргизстані, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані.

Заходів вжито після отримання інформації про виявлення у співробітниці Іркутського протичумного інституту Сибіру і Далекого Сходу пневмонії невстановленої етіології. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Що відбувається у країнах Центральної Азії

У Киргизстані посилили профілактичні заходи та санітарно-карантинний контроль на пунктах пропуску через державний кордон.

Усі санітарно-карантинні пункти працюють у посиленому режимі. Ситуація знаходиться на контролі санітарно-епідеміологічної служби.

Санітарно-карантинні пункти здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд за особами, транспортними засобами та вантажами, що перетинають державний кордон, в метах запобігти завезенню та поширення інфекційних захворювань, включаючи особливо небезпечні інфекції,

– йдеться у повідомленні.

МОЗ Казахстану теж стежить за ситуацією в Іркутській області і посилило санітарно-карантинний контроль на кордоні. Пасажирів із підвищеною температурою, ознаками захворювання чи підозрою на особливо небезпечні інфекції поки не виявили.

Ризик завезення інфекції до Казахстану попередньо оцінюють як низький.

Казахстанцям, які після поїздки помітили ознаки захворювання, рекомендують якнайшвидше звернутися за медичною допомогою та повідомити лікаря, де вони перебували і коли повернулися.

Влада Узбекистану також посилила санітарний контроль і підвищила готовність профільних служб. При цьому в Узбекистану немає сухопутного кордону з Росією, між країнами лежить Казахстан.

"Нині ведеться безперервний моніторинг ситуації на основі офіційних даних компетентних органів Росії та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зокрема, аналізується інформація про лабораторне підтвердження діагнозу, ймовірні джерела та шляхи передачі інфекції, переміщення пацієнта, а також про осіб, з якими він контактував", – зазначила пресслужба Комітету санітарно-епідеміологічного благополуччя та громадського здоров'я.

Посилюють профілактичні заходи на санітарно-карантинних пунктах пропуску й у Таджикистані.

Кожній людині, яка перетинає державний кордон, наказали перевіряти температуру за допомогою безконтактних термометрів. А співробітникам санітарно-карантинних пунктів рекомендовано використовувати одноразовий захисний одяг.

Громадян, які повертаються з Росії при погіршенні самопочуття просять не займатися самолікуванням.

Тим часом у Москві вже теж почали перевіряти пасажирів просто у літаках. Хоча у Кремлі закликали "не слухати всіляких чуток".

Нагадаємо, що у місті Шелехов минулого тижня померла лаборантка Іркутського протичумного інституту Дар'я Шипілова. За даними місцевих медіа, причиною смерті жінки могло стати зараження легеневою чумою.