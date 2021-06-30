Куруватиме справами, – Чумак про наслідки призначення колишнього юриста Медведчука

Максим Якубовський, що працював при "Українському виборі" Віктора Медведчука, очолюватиме департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Відповідна ситуація може спричинити конфлікт інтересів.

Про це розповів заступник генерального прокурора України у 2019 – 2020 роках Віктор Чумак. Призначення ексюриста Медведчука може позначитись на резонансних справах відомства.

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Віктор Чумак зазначив, що у відповідному питанні дійсно є певний конфлікт інтересів або умови, які можуть породжувати його, тому що Якубовський певний час працював в організації, пов'язаній з фігурантами справ щодо осіб, які брали участь в організації "референдуму" в Криму.

"Цей прокурор, заступник генерального прокурора, він буде курувати цими справами, не керувати, а здійснювати загальне, організаційне керівництво цим департаментом. Він не може самостійно – якщо не захоче і не введе себе в групу прокурорів – робити ніяких процесуальних дій. Але в будь-якому випадку він матиме абсолютне знання і контроль того, як проходить ці справи", – сказав Чумак.

Віктор Чумак про призначення Якубовського: дивіться відео

Конфлікт інтересів може впливати на розслідування

Колишній заступник генпрокурора зауважив, що ймовірний конфлікт інтересів, можливо, буде негативно впливати на розслідування щодо відповідних справ. Проте, за словами Віктора Чумка, варто звернути увагу саме на причини призначення Якубовського, а не власне факт.

Одна з версій – у справі щодо Іловайська, можливо, з'явиться нова експертиза і те, що Мамедов не хотів брати участь у зміні експертизи щодо наслідків Іловайської трагедії, ймовірно, стало одним із підстав передачі повноважень,

– припустив Віктор Чумак.

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