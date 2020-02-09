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      Чумак розповів про нові зарплати в Офісі генпрокурора: на скільки вони зросли

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      Віктор Чумак / 24 канал

      Заступник генпрокурора Віктор Чумак розповів, що зарплати у новому Офісі генерального прокурора зросли до 23 тисяч гривень. Раніше прокурори отримували 7 тисяч гривень, без врахування премій і надбавок.

      Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      До теми: Від 70 до 220 тисяч: зарплати нового Кабміну вп'ятеро вищі за заробітки попереднього

      Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, вимагати роботу, а по-друге, такі зарплати зменшують ризик корупційних ризиків,
      – розповів Віктор Чумак.

      Що відомо про скандал із зарплатами українських чиновників?Президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади. Причиною цього став скандал із зарплатами низки високопосадовців.

      Зокрема, міністру економіки Тимофію Милованову у листопаді 2019 року нарахували 1630%, тобто 236 тисяч гривень. Керівники Мінкульту – глава відомства Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

      У Кабміні вирішили встановити обмеження зарплат і премій для чиновників. За словами Гончарука, її прив’яжуть до середньої зарплати по країні.

      Цікаво: Високі зарплати не зупинять корупцію: думка українців


      Середня зарплата в Україні зросла / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Зарплата Офіс генпрокурора Віктор Чумак
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