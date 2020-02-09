Чумак рассказал о новых зарплатах в Офисе генпрокурора: на сколько они выросли

Заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал, что зарплаты в новом Офисе генерального прокурора выросли до 23 тысяч гривен. Ранее прокуроры получали 7 тысяч гривен, без учета премий и надбавок.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, требовать работу, а во-вторых, такие зарплаты уменьшают риск коррупционных рисков,

– рассказал Виктор Чумак.

Какой будет зарплата украинских чиновников?Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Причиной этого стал скандал с зарплатами ряда чиновников.



В частности, министру экономики Тимофею Милованову в ноябре 2019 года насчитали 1630%, то есть 236 тысяч гривен. Руководители Минкульта – глава ведомства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.



В Кабмине решили установить ограничение зарплат и премий для чиновников. По словам Гончарука, ее привяжут к средней зарплате по стране.

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Средняя зарплата в Украине выросла / Инфографика 24 канал