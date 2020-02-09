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      Чумак рассказал о новых зарплатах в Офисе генпрокурора: на сколько они выросли

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      Виктор Чумак / 24 канал

      Заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал, что зарплаты в новом Офисе генерального прокурора выросли до 23 тысяч гривен. Ранее прокуроры получали 7 тысяч гривен, без учета премий и надбавок.

      Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

      К теме: От 70 до 220 тысяч: зарплаты нового Кабмина в пять раз выше зарплат предыдущего

      Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, требовать работу, а во-вторых, такие зарплаты уменьшают риск коррупционных рисков,
      – рассказал Виктор Чумак.

      Какой будет зарплата украинских чиновников?Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Причиной этого стал скандал с зарплатами ряда чиновников.

      В частности, министру экономики Тимофею Милованову в ноябре 2019 года насчитали 1630%, то есть 236 тысяч гривен. Руководители Минкульта – глава ведомства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

      В Кабмине решили установить ограничение зарплат и премий для чиновников. По словам Гончарука, ее привяжут к средней зарплате по стране.

      Интересно: Высокие зарплаты не остановят коррупцию: мнение украинцев


      Средняя зарплата в Украине выросла / Инфографика 24 канал

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Виктор Чумак Офис генпрокурора Зарплата
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