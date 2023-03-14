В Одесі – були вибухи: в Україні лунала повітряна тривога

Була загроза через різні типи тактичної авіації. Про це інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Лише такий метод: військовий експерт пояснив, як вберегти українців від ракетних атак
Чому лунала повітряна тривога11:17
Відбій авіаційної загрози.11:10
У Києві та інших областях – відбій повітряної тривоги.11:02
На Миколаївщині знову оголошено повітряну тривогу. Водночас повідомляється про вибухи в Очакові.11:01
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Окупанти шукають нашу ППО.11:00
На Півночі без змін, велика кількість авіації. Були фальш-цілі
на Шостку та на Дніпро раніше.10:58
Тривога знову сунеться на Південь. За повідомленням моніторингових груп, літаки повернулися на пускові рубежі.10:55
Два розвідувальні БпЛА продовжують працювати вздовж кордону на півночі.10:46
На Півдні почалися відбої повітряної тривоги.10:42
У небі перебуває: 3 борти тактичної авіації Росії в акваторії Чорного моря, 4 над Брянською областю, 2 над Курською, 4 над Воронезькою областю. Щодо цілі у напрямку Дніпропетровщини – вона зникла над Запорізькою областю, можливо – влучання біля лінії фронту.10:40
Є ще кілька цілей у бік Чернігова, поки вони на території Росії. Можливо, фальш-ціль, залишайтеся в безпечному місці.10:39
У Херсоні знову чутно вибухи.10:38
У Чорному морі також 5 бортів тактичної авіації, були запуски сторону Одесе. Однак наразі, попередньо, прильотів не зафіксовано, відпрацювала ППО над Одещиною (попередньо 4 ракети вдалося збити).10:37
На Півночі все спокійно, поки запусків не зафіксовано, у тому напрямку 5 бортів ворога у районі Курська/Брянська та 4 борти над Воронежем.10:36
Ракета або фальш-ціль на Дніпропетровщину через Запорізьку область.10:35
В Одесі пролунало щонайменше 2 вибухи, повідомляють про роботу ППО.10:27
Ще близько 4 бортів над Воронежем.10:26
По 5 бортів тактичної авіації на Брянщині та акваторії Чорного моря.10:21
Повторна робота ППО на Одещині.10:19
Успішна робота ППО на Півдні. 10:06
Пуск ракети або фальш-цілі у напрямку Одещини.10:04
На Півночі та Півдні загроза через різні типи тактичної авіації – Су-34, МіГ-31БМ.10:03
Тривогу оголосили у декількох областях. Зокрема, у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Згодом повітряна тривога почала ширитись Україною.
Карта повітряної тривоги / Скриншот