У мережі пишуть, що пес Патрон помер: у МВС і на сторінці собаки-зірки відреагували

Мережею ширяться чутки, що буцімто пес Патрон помер. Проте у МВС та на сторінці собаки-зірки спростували брехню.

Наразі, хто поширював чутки – невідомо. Проте на сторінці в інстаграмі наголосили, що поширювали фейки у твітері, передає 24 Канал.

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"Я маю в серці те, що не вмирає!"

Спростували чутки про смерть пса Патрона спочатку на сторінці Міністерства внутрішніх справ. Там опублікували нові світлини з собакою-зіркою.

Ні, я живий! Я буду вічно жити! Я маю в серці те, що не вмирає!

– мовиться у повідомленні.

До слова, у твітері під публікацією МВС дуже багато скептиків. Більшість користувачів вважає, що на опублікованих світлинах буцімто "двійник" Патрона.

В інстаграмі Патрона також прокоментували чутки про нібито його "загибель". Там написали, що на твітерян "напала хвороба".

Хоч бери й фотографуйся щодня зі свіжим випуском "Бульвар Гордона". Їм то приносить лайки й охоплення, а мені весь день відписування "Я живий!" Ось вам фото моє робоче, свіженьке. Тут я живий і здоровий,

– прокоментували на сторінці Патрона.

А ось під публікацією в інстаграмі користувачі підтримували пса, бажали йому здоров'я та довгих років життя:

"Не дочекаються. Патрон живіший всіх живих. В нього он скільки роботи та ще попереду наша Перемога. Патрончику, ми з тобою. Обіймаємо тебе. А тим, хто таке пише хай буде соромно";

"Це означає що ти зірка, а про зірок таке багато фейків, і те що ти будеш жити довго і щасливо!!!! Не звертає уваги, ти найкращий щасливчик!!!";

"Боже, не звертайте увагу на дурні плітки! І не реагуйте на них! Бережіть себе та Патрончика!";

"Дай Боже здоров'я псу Патрону";

"Ти будеш жити довго та щасливо, мій друже".

Патрон потрапив під обстріл

Пес Патрон у липні потрапив під обстріл. На сторінці собаки-зірки розповіли, що інцидент стався під час розміновування поблизу Балаклії, що у Харківській області.

"Я почув свист і гул, але подумав, що то мої збираються керовано підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета", – розповів Патрон.

На жаль, той обстріл забрав життя однієї людини. Окрім того, відомо про ще 9 постраждалих.