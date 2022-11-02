"Розвели, як лохів": у Чувашії "мобіки" нарешті почали прозрівати

Близько сотня мобілізованих з Чувашії оголосили про протест через те, що їм не дали обіцяні виплати. Без 300 тисяч рублів вони відмовляються вбивати українців.

Росіяни голосно кричать про патріотизм і "долг родінє", коли за це платять гроші. Якщо грошей нема – то й патріотизму теж. Відео протесту "мобіків" з Чувашії поширили місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Нас на*бали, – мобілізовані вийшли на протест

На кадрах з місця події видно, що мобілізовані зібралися біля частини. Один з них розповів, що приїхав з Москви у рідне місто, щоб на війну піти "зі своїми пацанами".

Тому що родіна... Президент звернення робив до всіх. У військкоматі мені сказали, що за 2 – 3 дні, як приїду сюди, прийде одноразова виплата у розмірі 300 тисяч рублів,

– сказав "мобік".

Однак гроші так і не прийшли, тому тут вже не до "родіни". Тепер "мобіки" вимагають, аби їм дали обіцяні гроші, інакше нікуди вони не поїдуть. Ідея нікчемної гибелі на чужій землі їм вже не здається такою привабливою.

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Керівництво почало пояснювати мобілізованим, що законопроєкт про 300 тисяч рублів так і не схвалили. Мовляв, він пройшов лише одне читання, а тоді його зняли з порядку денного. На що росіяни заявили: "Нас на*бали просто. І все".

"Мобіки" вимагали, аби до них приїхало якесь керівництво, але ніхто навіть не зміг відповісти на питання про те, де командир полку.

До речі, протест на відео закінчився традиційно для громадян Росії: "Коротше, розходимося. нам нічого не дадуть".

Мобілізованих вже "заспокоїли" ОМОНівці

У навчальний центр відправили ОМОН та Росгвардію, аби вони придушили протест. Після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що мобілізовані "заспокоїлися". Оскільки протестувати вони не вміють, то тепер відправляються на війну "гарматним м'ясом" за просто так.

У соцмережах вже жартують, що "мобіків" "розвели як лохів".

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