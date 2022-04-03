CIT шукає свідків кривавого вбивства мирних жителів на Київщині та просить ділитися фото і відео
Джерело:Conflict Intelligence Team
Conflict Intelligence Team просить допомогти знайти вбивць мирних жителів Київської області. А також закликають ділитися фото та відеодоказами.
За їх словами, вони були шоковані світлинами мирних жителів з Київської області, яких жорстоко убили.
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"Про вбивство цивільних осіб росіянами говорили очевидці ще під час окупації. Також є відеозаписи, де російська техніка на Київщині веде вогонь по мирних жителів", – зазначили у CIT.
Представники команди зазначили, що у них немає ресурсів на своє незалежне розслідування, проте вони хочуть сприяти пошуку винних та їх притягнення до відповідальності.
По-перше, ми будемо намагатися встановити частини та підрозділи (аж до дрібних), що брали участь в окупації. По-друге, ми спробуємо зібрати (як у відкритих джерелах, так і від наших контактів) та підготувати докази для передачі їх Міжнародному кримінальному суду та іншим структурам, які будуть проводити повноцінне кримінальне розслідування", – пояснили у Conflict Intelligence Team.
Куди надсилати інформацію
- Пошта – info@citeam.org.
- Телеграм – @leviev.
- Якщо готові розповісти державним органам про військові злочини, можете зробити це за допомогою телеграм-боту.
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