Coca-Cola відбудує зруйнований дитсадок на Київщині

Поки ЗСУ стоять на обороні України від російських окупантів, звільнені міста та села поступово відбудовують. Coca-Cola долучилась до цього процесу та взяла на себе зобов'язання звести новий сучасний дитячий садок на Київщині.

У селі Богданівка, що у Броварському районі, під час бойових дій постраждав дитячий садок. Будівля зазнала значних руйнувань, тому тепер можлива тільки відбудова закладу.

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Богданівка належить до Великодимерської територіальної громади, на території якої вже близько 25 років працює завод Coca-Cola. Тому компанія вирішила долучитись до процесу відбудови України та звести новий сучасний дитсадок у цьому селі.

Окупанти практично знищили інфраструктуру Богданівки

Під час бойових дій особливо сильно постраждало село Богданівка Великодимерської громади. Тут окупанти практично знищили всю сільську інфраструктуру. Руйнувань зазнали амбулаторія, а також школа і дитячий садок, які відвідували близько 120 дітей.

"Доля подарувала нашим мешканцям щастя жити у мальовничій місцевості. Але доля послала нам і жахливе випробування, яке ми гідно витримуємо. Свої зусилля об’єднали люди, влада, підприємства нашої громади. Coca-Cola збудує для нас дитячий садок і у Богданівці зазвучить голосний дитячий сміх. Це сильна відповідь тому злу, яке прийшло на нашу землю", – поділився голова Великодимерської ОТГ Анатолій Бочкарьов.

Coca-Cola збудує новий сучасний дитсадок у Богданівці: яким він буде

Coca-Cola вирішила не ремонтувати пошкоджений дитсадок, а відбудувати новий і сучасний дошкільний заклад. Дитсадок буде максимально прилаштований до навчальних потреб дітей та їхнього відпочинку.

Крім цього, будівля матиме укриття, де в разі повітряної тривоги дошкільнята та працівники закладу зможуть перечекати небезпеку.

Coca-Cola обрала цей об’єкт для першочергового інвестування, оскільки громада визначила дошкільний заклад як найбільш нагальну потребу. Компанія інвестує близько 1,1 мільйона доларів США на відбудову закладу.

Завод Coca-Cola теж постраждав під час бойових дій

З перших днів звільнення Броварщини компанія активно працювала над відновленням виробництва. На початку травня 2022 року роботу заводу було поновлено з урахуванням усіх вимог якості та безпеки. Крім цього, підприємство не мало жодних кадрових скорочень, а тому всі працівники зберегли свої робочі місця.

У такі безпрецедентно важкі часи ми робимо все, щоб служити українському суспільству, незважаючи на будь-які перешкоди. Ми відновлюємо бізнес-процеси та інвестуємо у відбудову місцевої громади,

– прокоментував Константінос Спанудіс, генеральний директор Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

З перших днів війни Coca-Cola підтримала українське суспільство. Понад 1,14 мільйона літрів продукції компанії було доставлено у ті точки, де відчувалася гостра потреба. Під час війни багато співробітників компанії стали волонтерами як за своєї ініціативи, так і за підтримки компанії.

На даний момент, The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, інші партнери-ботлери та Фундація Coca-Cola взяли на себе зобов’язання виділити понад 18,5 мільйона доларів США для підтримки своїх локальних працівників та масштабних зусиль з гуманітарної підтримки України. Окрім інвестиції у відновлення місцевої громади біля заводу Coca-Cola, компанія зараз зосереджена на забезпеченні життєво необхідними продуктами харчування та водою тих, хто їх потребує в Україні, надає допомогу переміщеним особам.