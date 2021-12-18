COVID-19 в Україні: інфікувались понад 7 тисяч людей, 288 померли
Джерело:МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 7 503 людини. Від ускладнень недуги померли 288 пацієнтів.
Статистика поширення COVID-19
Серед інфікованих – 674 дитини та 154 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 018 хворих з симптомами коронавірусу. Водночас видужали – 18 534 мешканці країни.
Увага "Суперімунітет": чому перехворіти після щеплення від COVID-19 не так вже й погано
За добу лабораторії здійснили 78 666 тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 35 092;
- методом ІФА – 7 853;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 721.
Важливо! Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 604 549 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 18 грудня одужало – 3 324 999 людей.
Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали – 92 929 пацієнти.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1395;
- Вінницька область – 226;
- Волинська область – 327;
- Дніпропетровська область – 319;
- Донецька область – 325;
- Житомирська область – 186;
- Закарпатська область – 260;
- Запорізька область – 375;
- Івано-Франківська область – 222;
- Київська область – 390;
- Кіровоградська область – 109;
- Луганська область – 72;
- Львівська область – 370;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 389;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 197;
- Сумська область – 143;
- Тернопільська область – 175;
- Харківська область – 278;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 293;
- Черкаська область – 316;
- Чернівецька область – 178;
- Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивитись відео