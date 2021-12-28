В Україні впала захворюваність на коронавірус

Впродовж доби 27 грудня в Україні підтвердили 2 248 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 944 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень недуги померли 134 хворих. Натомість видужали – 4 789 людей.

Увага Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців

Темпи тестування в країні

Вчора в Україні зробили 30 286 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР провели 12 853,

методом ІФА – 1 836.

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.

Від початку пандемії в Україні провели 16 691 695 досліджень методом ПЛР.

Приріст захворюваності по країні:

Київ – 475 хворих;

Вінницька область – 43 хворих;

Волинська область – 84 хворих;

Дніпропетровська область – 102 хворих;

Донецька область – 149 хворих;

Житомирська область – 66 хворих;

Закарпатська область – 55 хворих;

Запорізька область – 82 хворих;

Івано-Франківська область – 46 хворих;

Київська область – 126 хворих;

Кіровоградська область – 54 хворих;

Луганська область – 23 хворих;

Львівська область – 91 хворий;

Миколаївська область – 18 хворих;

Одеська область – 189 хворих;

Полтавська область – 74 хворих;

Рівненська область – 30 хворих;

Сумська область – 56 хворих;

Тернопільська область – 43 хворих;

Харківська область – 180 хворих;

Херсонська область – 16 хворих;

Хмельницька область – 17 хворих;

Черкаська область – 153 хворих;

Чернівецька область – 60 хворих;

Чернігівська область – 16 хворих.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 649 236 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 28 грудня одужало – 3 437 528 людей. Жертвами коронавірусу стали 95 105 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу