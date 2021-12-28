В Україні впала захворюваність на коронавірус
28 грудня 2021 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж доби 27 грудня в Україні підтвердили 2 248 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 944 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень недуги померли 134 хворих. Натомість видужали – 4 789 людей.
Увага Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців
Темпи тестування в країні
Вчора в Україні зробили 30 286 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР провели 12 853,
- методом ІФА – 1 836.
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 15 697.
Від початку пандемії в Україні провели 16 691 695 досліджень методом ПЛР.Загальна статистика! Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 649 236 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 28 грудня одужало – 3 437 528 людей. Жертвами коронавірусу стали 95 105 людей.
Приріст захворюваності по країні:
- Київ – 475 хворих;
- Вінницька область – 43 хворих;
- Волинська область – 84 хворих;
- Дніпропетровська область – 102 хворих;
- Донецька область – 149 хворих;
- Житомирська область – 66 хворих;
- Закарпатська область – 55 хворих;
- Запорізька область – 82 хворих;
- Івано-Франківська область – 46 хворих;
- Київська область – 126 хворих;
- Кіровоградська область – 54 хворих;
- Луганська область – 23 хворих;
- Львівська область – 91 хворий;
- Миколаївська область – 18 хворих;
- Одеська область – 189 хворих;
- Полтавська область – 74 хворих;
- Рівненська область – 30 хворих;
- Сумська область – 56 хворих;
- Тернопільська область – 43 хворих;
- Харківська область – 180 хворих;
- Херсонська область – 16 хворих;
- Хмельницька область – 17 хворих;
- Черкаська область – 153 хворих;
- Чернівецька область – 60 хворих;
- Чернігівська область – 16 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу