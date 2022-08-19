Уряд продовжив карантин в Україні до кінця року

Уряд продовжив карантин через COVID-19 до 31 грудня 2022 року. Надзвичайний стан, пов'язаний з інтенсивним поширенням коронавірусу, триває.

Так, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19 до 31 грудня 2022 року.

До теми У ВООЗ розповіли, яка зараз ситуація з коронавірусом у світі

Карантин триватиме до кінця 2022 року

Карантин, пов'язаний з поширенням вірусу, теж продовжили до кінця цього року.

Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 року на всій території України,

– мовиться у повідомленні.

Правила карантину під час воєнного стану

Повномасштабна війна росії проти України вплинула на протиепідемічні заходи. Під час воєнного стану в регіонах України не застосовують рівні епіднебезпеки. Масковий режим не обов'язковий, але залишається рекомендованим.

Також тепер не потрібно мати COVID-сертифікат, щоб пересуватися між регіонами, відвідувати ресторани, заклади культури, спортзали тощо. Працівників, нещеплених проти коронавірусу, теж не відсторонюють від роботи.

При цьому у МОЗ закликають не створювати додаткового навантаження на лікарів, у яких через російську агресію додалося роботи. У відомстві просять берегтися, уникати скупчень людей і не нехтувати носінням маски. Також в Україні досі можна вакцинуватися проти COVID-19.

До теми – COVID-19 нікуди не зник: дивіться відео