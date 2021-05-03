В Україні COVID-хворих вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою: свіже опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Дві третини українців вважають, що не заражались коронавірусом.

Опитування проводили 13 – 15 квітня 2021 року. Загалом опитали 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім Криму.

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Результати опитування

Серед опитаних українців 65% відповіли, що не хворіли коронавірусом. Натомість 29% респондентів повідомили, що вже перехворіли. З них лише 17% відчували симптоми COVID-19, а 12% робили тестування.



"Чи хворіли ви коронавірусом?" – відповіді українців / Графік КМІС

Скільки українців перехворіли насправді

Станом на 3 травня 2021 року, з початку пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 085 938 випадків заражень. За даними опитування КМІС коронавірусом могли перехворіти вже 4,4 мільйона українців.

Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою,

– заявили у КМІС.

Там наголосили, що у 2 мільйони офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років. Також якщо частина тих, хто вважає, що у них був COVID-19, але не робили тести, мали рацію, то хворих може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.