Трощив авто і хотів жити у Москві: тіктокера-мільйонника Crawly депортували до України з Польщі

У Варшаві затримали скандального блогера-мільйонника Владислава Олійниченка, відомого під ніком Crawly. Чоловік прославився у тік тоці завдяки провокативним відео з торгових центрів та інших публічних місць Польщі.

Аудиторії соцмережі Crawly запам'ятався завдяки образу злого зеленого гнома з сачком у руках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польські видання RMF24 та Onet.

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Чому тіктокера Crawly депортували до України

Так, у п'ятницю, 29 листопада, у Польщі затримали тіктокера Владислава Олійниченка, більш відомого як Crawly.

Чоловіка передали офіцерам прикордонної служби, які на підставі його реєстрації в Шенгенської інформаційній системі вжили заходів щодо його видворення з Республіки Польща,

– сказав Яцек Добжинський, речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек у соцмережі X повідомив, що Crawly вже в Україні. "Там величезні потреби, він зможе проявити себе", – написав він.

23-річний Олійниченко представлявся білорусом, проте, за даними польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, він навчався в українській школі. Саме ця структура подала на блогера у прокуратуру.

Повідомляється, що у своїх соцмережах хлопець публікував прямі ефіри з громадських місць. В одному з них він прийшов у торгівельний центр в образі гнома із сачком для метеликів і бородою та чіплявся до працівників і клієнтів.

Кілька днів тому Crawly опублікував відео, на якому стрибає по автівках на одній з парковок Варшави. Хлопець також нібито бризнув з вогнегасника у перехожого, який помітив його дії. З'ясувалося, що машини, по яких бігав Олійниченко, привезли заздалегідь на причепах.

Блогер Crawly разом з прихильниками трощать авто: дивіться відео

Під час одного зі своїх стрімів тік токер нібито вульгарно висловився про поляків. Він заявляв, що йому "х*йово" від "європейського населення", а Захід, мовляв, "реально загниває", Ба більше, Владислав Олійниченко казав, що волів би жити в Москві.