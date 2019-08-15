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      Cуд заочно арештував близького соратника Януковича Захарченка

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      Віталій Захарченко
      Віталій Захарченко / expres.online

      Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про заочний арешт Віталія Захарченка – колишнього очільника МВС України часів президентства Віктора Януковича.

      Рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд виніс 15 серпня. Довелося зробити це заочно, адже зараз Захарченко перебуває у розшуку СБУ та переховується у РФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Визначення слідчого судді може бути оскаржено в Київському апеляційному суді.

      Зазначимо, що у вересні 2017 року суд арештував усе майно, а також гроші в українських банках Віталія Захарченка. Правоохоронці розслідували факти злочинної діяльності екс-міністра та осіб з його найближчого оточення, а саме – хабарництво, відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків.

      30 січня 2019 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про скасування арешту, однак вже 7 лютого повторно його наклав.

      Чим "прославився" Захарченко у період Майдану?20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.

      У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій.

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      Теги: Новини України Віталій Захарченко Віктор Янукович Євромайдан
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