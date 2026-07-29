Про це розробники CYBERNATION повідомили у своїх соцмережах

Партнертство F-Drones та THREEDAYS

У THREEDAYS з'являться три моделі безпілотників F-Drones – F7, F10 та LITAVR. За словами розробників, вони прагнуть не лише точно відтворити зовнішній вигляд дронів, а й максимально реалістично передати їхні характеристики та ефективність застосування в бойових умовах.

Для нас принципово важливо, щоб техніка у THREEDAYS мала реальні прототипи, які використовують українські військові. Тому ми обрали F-Drones – одного з лідерів української галузі безпілотних систем. Ми прагнемо достовірно відтворити не лише зовнішній вигляд F7, F10 та Litavr, а й ефективність їхнього застосування українськими захисниками,

– поділилися розробники.

Партнерство має особливе значення і для F-Drones. Генеральний директор компанії Станіслав Хутор розповів, що вперше дізнався про проєкт THREEDAYS ще під час проходження військової служби. За його словами, тоді він не міг і уявити, що через три роки їхні розробки стануть частиною цієї гри.

Це один із найамбітніших українських ігрових проєктів. Команда CYBERNATION прискіпливо ставиться до деталей, щоб якомога достовірніше відтворити події великої війни,

– наголосив гендиректор F-Drones.

Станіслав Хутор зазначив, що завдяки грі світ зможе не лише побачити, що відбувається в Україні, а й частково зануритися в цей досвід через місії, створені на основі реальних подій.

Дрони F-Drones з'являться в грі THREEDAYS: дивіться відео

Розробники та представники F-Drones зазначають, що основна мета співпраці – продемонструвати світовій ігровій аудиторії сучасну Україну, її технологічні можливості, майстерність військових і внесок фахівців, які щодня працюють задля наближення перемоги.

THREEDAYS – масштабний український ігровий проєкт від студії CYBERNATION, присвячений подіям повномасштабної війни в Україні. Гравці матимуть змогу пройти місії в ролі реальних українських героїв, серед яких – Редіс і Тайра. Дату виходу гри розробники наразі не розкривають.