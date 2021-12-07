Коли якісь просто відверті невігласи, які війну бачать останні роки з сюжетів "1+1", розказують, що і як має робити "Да Вінчі", який проводив і проводить все своє свідоме життя на фронті і за останні роки війни, яку ви називаєте "ну, коли буде активна фаза ми звичайно підемо воювати, а поки собі будемо тут розбудовувати Україну в тилу і чистити зброю", – зробив більше сотні бойових виїздів та знищив стільки ж позицій росіян, відео яких ви бачите часто на сторінках Штірліца і ко.

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Чому хейтять Героя

Розказують, від кого брати нагороди чи ні, про що висловлюватися, а за що мовчати.

Не загубіть в своєму служінні політикам та участі в політичних баталіях – людяність і залишки гідності та честі, з якими кожен з нас в 2014 році став на захист України.

Ваші лідери "партії регіонів", "провідники" та "гетьмани" підуть на ганебний смітник історії зі своїми ботофермами.

А такі люди, як "Да Вінчі", творили і будуть творити історію нашої незалежної вільної України. Хоче цього "кухарка на кухні" чи ні.

Так ось, дорогі друзі в Facebook, які активно накидають, обливають брудом, будують світові заговори та схеми, а як так і чому – вбийте в собі малороса і просто не ганьбіться.

Це настільки низько і лицемірно накидати на своїх, приплітати "Да Вінчі" роботу на "руку кремля" та ще когось, що все що хочеться – вимити ваші чорні заздрісні рот дустовим милом та при зустрічі не подати руки.

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Вбийте в собі малороса

Коли вам в черговий раз на очі найде ця чорна злоба – подумайте, який шлях пройшла людина і де вона перебуває в цю хвилину, поки ви "кльоцаєте на компкутері" свої нікчемні коментарі.

Ми так Росію, друзі, не переможемо. Поки самі в собі не вб'ємо малороса, який останні роки особливо сильно проривається.

Вмійте радіти за інших. Вмійте радіти через силу.

Важливо Ми можемо робити те, чого ЗСУ не може, – Герой України Коцюбайло про добровольців

"Дивитися глибше, щоб бачити краще. Поглядом мрії сягаючи за обрії можливого", – прості слова, якими виховують молодь України, а треба виховувати ледве не все населення.

Інтерв'ю "Да Вінчі": дивіться відео