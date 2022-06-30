Померли за станом здоров’я: у Дагестані оригінально провели на той світ знищених окупантів
У Дагестані поховали ліквідованих на війні російських окупантів. Однак церемонія пройшла оригінально – голова міського округу Дагестанські Огні відзначився "блискучою" промовою".
За півтори хвилини голова міського округу Джалалутдін Алірзаєв відзначився низкою "перлів". Відео поширюють російські ЗМІ.
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"Померли за станом здоров'я"
Голова міського округу у своїй промові сказав, що ліквідовані окупанти "повернулися на батьківщину і померли за станом здоров'я". Крім того, знищені загарбники отримали "орден Дружби" за участь у війні, хоча насправді їм злочинне керівництво країни-агресорки присвоїло зовсім іншу нагороду.
Ну і не обійшлося без згадок про "нацистів-фашистів". Повторюючи традиційну мантру російської пропаганди, Алірзаєв сказав, що російські окупанти зараз буцімто продовжують справу тих, хто воював у Другій світовій війні, з моменту закінчення якої, як обмовився голова округу, минув 81 рік. Хоча насправді від моменту закінчення Другої світової війни минає 77 років.
"Оригінальні" похорони окупантів у Дагестані: дивіться відео
Втрати росіян у війні з Україною
Станом на 127-ий день повномасштабної війни Росії проти України, російські окупанти зазнали колосальних втрат. Збройні Сили України ліквідували близько 35 600 окупантів. Крім того, є серйозні втрати в техніці, зокрема:
- танків – 1 573 одиниці,
- бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,
- артилерійських систем – 790 одиниць,
- реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,
- засоби ППО – 104 одиниці,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 185 одиниць,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,
- крилаті ракети – 143 одиниць,
- кораблі /катери – 14 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,
- спеціальна техніка – 61 одиниця.
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