Померли за станом здоров’я: у Дагестані оригінально провели на той світ знищених окупантів

У Дагестані поховали ліквідованих на війні російських окупантів. Однак церемонія пройшла оригінально – голова міського округу Дагестанські Огні відзначився "блискучою" промовою".

За півтори хвилини голова міського округу Джалалутдін Алірзаєв відзначився низкою "перлів". Відео поширюють російські ЗМІ.

Цікаво У Японському морі згоріло російське судно з 570 авто на борту

"Померли за станом здоров'я"

Голова міського округу у своїй промові сказав, що ліквідовані окупанти "повернулися на батьківщину і померли за станом здоров'я". Крім того, знищені загарбники отримали "орден Дружби" за участь у війні, хоча насправді їм злочинне керівництво країни-агресорки присвоїло зовсім іншу нагороду.

Ну і не обійшлося без згадок про "нацистів-фашистів". Повторюючи традиційну мантру російської пропаганди, Алірзаєв сказав, що російські окупанти зараз буцімто продовжують справу тих, хто воював у Другій світовій війні, з моменту закінчення якої, як обмовився голова округу, минув 81 рік. Хоча насправді від моменту закінчення Другої світової війни минає 77 років.

"Оригінальні" похорони окупантів у Дагестані: дивіться відео

Втрати росіян у війні з Україною

Станом на 127-ий день повномасштабної війни Росії проти України, російські окупанти зазнали колосальних втрат. Збройні Сили України ліквідували близько 35 600 окупантів. Крім того, є серйозні втрати в техніці, зокрема:

танків – 1 573 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,

артилерійських систем – 790 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,

засоби ППО – 104 одиниці,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 185 одиниць,

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,

крилаті ракети – 143 одиниць,

кораблі /катери – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,

спеціальна техніка – 61 одиниця.

Не менш маразматичні висловлювання Путіна про удар по ТЦ в Кременчуку: дивіться відео