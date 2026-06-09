Перед тим була серія вибухів: у Кизилюрті сталася масштабна пожежа на магістральному газопроводі

У дагестанському Кизилюрті сталася пожежа на газорозподільчій станції після серії вибухів. Місцеві жителі повідомляють про прорив газової труби та кілька гучних вибухів.

Екстрені служби Росії підтверджують надзвичайну ситуацію, причини інциденту поки що не встановлені, пишуть місцеві ЗМІ.

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Що відомо про пожежу у Кизилюрті?

Екстрені служби Росії підтвердили інцидент і оголосили надзвичайну ситуацію на магістральному газопроводі. На місце події виїхали пожежники та аварійні бригади для локалізації вогню та недопущення подальшого поширення полум’я.

Причини вибухів офіційно не повідомляються, триває розслідування обставин події. Масштаби пошкоджень газопроводу та газорозподільчої станції уточнюються.

Пожежа у Кизирлюті: дивіться відео

Місцеві ЗМІ також пишуть про ймовірні вибухи на автозаправці неподалік, що могли посилити загоряння. Наразі інформації про постраждалих немає, евакуаційні заходи не оголошувалися.

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Подібні аварії на магістральних газопроводах можуть призвести до тимчасових перебоїв газопостачання у регіоні, а також створюють серйозну загрозу для мешканців.