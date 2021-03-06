Далай-лама вакцинувався препаратом CoviShield: саме ним щеплюють українців

Духовний лідер Тибету Далай-лама вакцинувався від коронавірусу COVID-19. Йому ввели першу дозу препарату CoviShield, який раніше отримала й Україна.

Процедуру щеплення провели у суботу, 6 березня, в лікарні індійського містечка Дхармсала, що на півночі країни.

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Як все відбувалося

Варто зауважити, що після вакцинації 85-річний Далай-лама звернувся до людей – він закликав усіх проявити відвагу та слідувати його прикладу.

Для запобігання серйозних проблем ця ін'єкція є дуже, дуже корисною,

– наголосив він.

Після процедури за духовним лідером ще 30 хвилин спостерігали медики. "Він захотів прийти у лікарню як звичайна людина, аби зробити щеплення", – підкреслили вони.



Далай-лама вакцинувався від COVID-19 / Фото AP

Хто такий Далай-лама? Духовний лідер Тибету. Реінкарнацією минулого Далай-лами XIII у віці 2 років був оголошений Тенцзін Ґ'яцо. У 1989 році він став лауреатом Нобелівської премії миру.

Що відомо про препарат CoviShield