Далай-лама вакцинувався препаратом CoviShield: саме ним щеплюють українців

Духовний лідер Тибету Далай-лама вакцинувався від коронавірусу COVID-19. Йому ввели першу дозу препарату CoviShield, який раніше отримала й Україна.
Джерело:Аssoсiated Press
Процедуру щеплення провели у суботу, 6 березня, в лікарні індійського містечка Дхармсала, що на півночі країни.
Цікаво Далай-лама вперше поспілкується з українцями у прямому ефірі: що відомо
Як все відбувалося
Варто зауважити, що після вакцинації 85-річний Далай-лама звернувся до людей – він закликав усіх проявити відвагу та слідувати його прикладу.
Для запобігання серйозних проблем ця ін'єкція є дуже, дуже корисною,
– наголосив він.
Після процедури за духовним лідером ще 30 хвилин спостерігали медики. "Він захотів прийти у лікарню як звичайна людина, аби зробити щеплення", – підкреслили вони.
Далай-лама вакцинувався від COVID-19 / Фото AP
Хто такий Далай-лама? Духовний лідер Тибету. Реінкарнацією минулого Далай-лами XIII у віці 2 років був оголошений Тенцзін Ґ'яцо. У 1989 році він став лауреатом Нобелівської премії миру.
Що відомо про препарат CoviShield
- Вакцина Covishield – індійського виробництва. Створюють її за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яку розробили у Великобританії.
- Виробляє препарат Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India). Зауважимо, що це – найбільший у світі виробник вакцин.
- Цікаво, що Covishield створена з ослабленою версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе.
- Вакцину потрібно вводити двічі – з інтервалом від 4 до 12 тижнів. Препарат можна зберігати при температурі від 2°C до 8°C.
- За інформацією видання BBC, Інститут сироватки Індії повідомив, що Covishield вже пройшла усі необхідні етапи випробувань.
- Водночас група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network стверджує, що схвалення препарату нібито було поспішним.