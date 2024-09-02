Партія "подруги Путіна" у Німеччині нагадала про ультиматум щодо далекобійної зброї для України

Німецька політикиня Сара Вагенкнехт поставила ультиматум для альянсів на земельному рівні. Він, зокрема, стосується надання далекобійної зброї нашої держави.

Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), лідерка якого неодноразово виступала зі скандальними заявами щодо України, прагне порушити питання зовнішньої політики на переговорах про можливу участь в урядових коаліціях в Саксонії та Тюрингії.

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Вагенкнехт нагадала про свою "українську" вимогу

Як заявила співлідерка партії Аміра Мохамед Алі в інтерв'ю ZDF "Morgenmagazin", попри те, що подібні питання вирішуються на федеральному рівні, уряди земель можуть висловити свою позицію і, наприклад, в ініціативах до Бундесрату.

Алі запевнила, що такі питання, як відмова від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатія у війні в Україні, нібито є важливими для її партії. Вона заявила, що BSW є принципово відкритою до коаліції з Християнсько-демократичним союзом.

Засновниця BSW Сара Вагенкнехт поставила умовою для альянсів на земельному рівні, що потенційні партнери по коаліції відкинуть ідею розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині та подальшого постачання озброєння в Україну.

Якщо говорити про зовнішньополітичні вимоги, то наразі, за її словами, справа за "потенційними партнерами по коаліції". "Сигнали" були почуті, зокрема, від прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (ХДС)", – зазначила Алі.