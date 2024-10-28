Пакет стримування з далекобійною зброєю: чи зможе Україна бити по Росії

Володимир Зеленський прокоментував пункт Плану перемоги про надання Україні далекобійної зброї. Президент України розповів про те, як Україна застосовуватиме цю зброю та чи буде бити нею по території Росії.

Пункт Плану перемоги про надання пакета стримування адресований країнам, що мають далекобійну зброю і готові надати її Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Глава держави заявив, що Україна не буде застосовувати далекобійну зброю, якщо Росія припинить війну. Цей пакет стане попередженням для Росії.

Це не значить застосування ракет по Росії. Хоча це було б справедливо, тому що Росія застосовує проти нас ракети,

– каже Зеленський.

Президент України зазначає, що наразі йдеться не про застосування далекобійної зброї по Росії, а лише про стримування держави-агресорки. Цей пакет є превентивною зброєю і його мають надати Україні, адже лише так Росія припинить вбивати українців та чинити агресію проти них.

Зеленський вважає, що коли План перемоги буде реалізовано, ми побачимо Росію на Саміті миру. У такому випадку можна буде говорити про реалізацію формули миру.