Україна планує потроїти можливості для глибинних ударів по Росії та нарощує власне виробництво ракет. Далекобійна балістика стане вирішальним чинником тиску на Кремль під час переговорів.

Про стратегічне значення перенесення бойових дій на ворожу територію 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула. Він підкреслив, що зосередження військово-політичного керівництва держави на далекобійній зброї є абсолютно виправданим кроком.

Ставка на балістику та удари по стратегічних цілях

Український оборонний сектор наразі активно масштабує випуск власних далекобійних засобів ураження. Йдеться про крилаті ракети "Фламінго", дрони-камікадзе великої дальності, а також вітчизняні балістичні ракети FP7 та FP9.

Збільшення вартості підтримки агресії для Росії є одним із найнадійніших способів покращити вплив України за столом переговорів,

– зазначив Девід Дептула.

Американський військовий звернув увагу, що ключову роль у війні відіграє саме балістичне озброєння, оскільки воно має більшу дальність польоту та здатне нести значно важчі боєголовки. Це дозволяє Силам оборони методично руйнувати критичні об'єкти держави-агресора. Серед головних цілей для українських ударів він виділив російські нафтопереробні та розподільчі підприємства, електростанції, а також центри обробки даних у пунктах командування ворожої армії.

Крім того, також американський генерал пояснював, що систематичний тиск на логістику змусить Путіна сумніватися у здатності продовжувати війну на прийнятних для Росії умовах.

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