Україна розширює "зону вбивств" на фронті, щоб посилити тиск на Путіна, – Bloomberg

Україна готується отримати далекобійні 155-міліметрові снаряди, які можуть суттєво розширити зону ураження російських військ. Це має дати ЗСУ більше простору для маневру та посилити тиск на Кремль, змушуючи росіян відсувати тилові об'єкти далі від фронту.

Про це пише Bloomberg.

Як Україна посилює тиск на російського диктатора?

Перші поставки боєприпасів можуть збільшити дальність української артилерії щонайменше до 60 кілометрів. Йдеться також про високоточні снаряди з лазерним наведенням. У перспективі Україна може отримати ще більш технологічні боєприпаси з невеликими прямоточними реактивними двигунами. Їхня дальність потенційно може перевищувати 150 кілометрів.

За даними Bloomberg, нинішня "зона вбивств" між українськими та російськими військами становить приблизно 30 кілометрів. Саме на такій відстані розташовані райони, де цілі можна швидко виявити та уразити, зокрема за допомогою дронів. Збільшення дальності артилерії дозволить Україні діставати до російських тилових позицій.

Йдеться про склади боєприпасів, командні пункти, артилерійські системи та логістичні маршрути. Як наслідок, російським військам доведеться відсувати важливі об'єкти ще далі від лінії фронту. Це може дати українським силам більше часу та простору для маневру, а також ускладнити підготовку майбутніх російських наступальних операцій.

Особливо важливими такі боєприпаси можуть бути на Херсонському та Запорізькому напрямках, де відкритий рельєф і довгі логістичні маршрути створюють більше цілей для далекобійної артилерії.

Водночас експерти застерігають, що окремі високотехнологічні снаряди не можуть повністю замінити масові поставки звичайних боєприпасів. Для щоденних бойових дій Україні все одно потрібні великі обсяги артилерійських снарядів. Україна вже залучає значні кошти та міжнародну підтримку для закупівлі таких боєприпасів.

За даними Bloomberg, близько 540 мільйонів доларів було спрямовано на далекобійні снаряди за підтримки Норвегії, Данії, Литви, Люксембургу та Іспанії. Німеччина також пообіцяла 300 мільйонів євро, а українське Міноборони раніше повідомляло про закупівлю 15 тисяч далекобійних 155 міліметрів боєприпасів у Данії.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має шанси перемогти Росію, попри чисельну перевагу армії Росії. На його думку, вирішальними є не лише кількість військових і ресурсів, а ефективність управління, підготовка та технології.

Він зазначив, що його підрозділи утримують понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку та змогли зупинити просування росіян. Серед ключових факторів він назвав, зокрема сильний сержантський корпус і масштабне використання безпілотних систем. Білецький також закликав США підтримувати Україну, наголосивши, що стримувати Росію після її можливого відновлення буде значно складніше й дорожче.