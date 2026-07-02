Пекельний червень для Кремля: які важливі цілі змогли уразити Сили оборони
Сили оборони України у червні 2026 року суттєво розширили географію та масштаби далекобійних ударів по території Росії. Під прицілом опинилися нафтопереробні заводи, військові підприємства, центри зв’язку та логістична інфраструктура.
Деталі розповіли у Міністерстві оборони України.
Дивіться також Уражено підприємство зі складу "Роскосмосу", мости та склади: ЗСУ вгатили по окупантах
Що відомо про успішну роботу українських військових?
У червні 2026 року Сили оборони України значно активізували кампанію далекобійних ударів deep strike по воєнно-економічній інфраструктурі Російської Федерації. Ураження зафіксовано на об'єктах від тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю до регіонів Західного Сибіру. Максимальна задокументована дальність ураження перевищила 2 000 кілометрів від державного кордону України.
Основною метою ударів було зниження здатності Росії вести війну через ураження її ресурсної та виробничої бази. Під прицілом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, підприємства оборонної промисловості, центри військового та космічного зв'язку, а також логістична та портова інфраструктура.
Протягом місяця уражено щонайменше 11 нафтопереробних заводів і низку нафтобаз та терміналів. Серед ключових об'єктів:
- Тюменський НПЗ (Антипінський) – один із найбільших у Сибіру, понад 7,5–9 мільйонів тонн переробки на рік;
- Московський НПЗ – пошкоджено ключові установки, підприємство зупинило роботу
- Уфімські НПЗ (Башнефть-Уфанефтехим та Новойл) – один із головних паливних вузлів Росії;
- Оренбурзький газопереробний завод – пошкоджено установки, виробництво зупинене;
- НПЗ "ТАНЕКО" і "ТАІФ-НК" (Татарстан) – уражено великі комплекси переробки;
- Куйбишевський НПЗ – зафіксовано зупинку роботи після ударів;
- Ярославський НПЗ – задимлення та ураження виробничих потужностей;
- НПЗ Краснодарського краю (Ільський, Афіпський, Слов'янський) – значні пошкодження резервуарів та установок.
Також уражено низку логістичних вузлів: термінали в Тамані, Новоросійську, Санкт-Петербурзі, а також нафтобази в Криму.
Під ударами також опинилися понад 8 стратегічних об'єктів оборонної та технологічної інфраструктури:
- "Титан-Барикади" (Волгоград) – виробництво артсистем і ракетних комплексів;
- "ВНІІР-Прогресс" – компоненти навігації для ракет і БпЛА;
- "ВЗПП-Микрон"(Воронеж) – електронна база для ракетного озброєння;
- Центри космічного зв'язку "Дубна" та "Владимир"– пошкодження антен і систем управління.
Сили оборони також уразили:
- корвет проєкту 20380 ("Стерегущий");
- прикордонний корабель в Азовському морі;
- танкери тіньового флоту Росії;
- портову інфраструктуру та пороми в Чорному морі.
За оцінкою українського оборонного відомства, системні deep strike-удари поступово знижують паливні можливості Росії, ускладнюють її військову логістику, обмежують виробництво озброєнь і послаблюють координацію окупаційних сил. У Міноборони наголошують, що така кампанія є складовою довгострокової стратегії тиску на воєнно-економічний потенціал Росії і наближає завершення війни шляхом його системного виснаження.
Нагадаємо, Сили оборони України знищили автомобільний міст на трасі Донецьк – Маріуполь, який російські війська використовували для військової логістики. Унаслідок удару обвалилися кілька прольотів, опори зазнали пошкоджень, а рух транспорту повністю перекрито.