Далі – рішення депутатів: комітет Верховної Ради підтримав відставку Шмигаля

Комітет з питань державного будівництва схвалив відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідне рішення остаточно мають ухвалити у середу, 16 липня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Комітет Верховної Ради – "за" відставку Дениса Шмигаля

Згідно з рішенням народних депутатів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже 16 липня може офіційно піти у відставку. Заяву, яку він подав до Парламенту напередодні, підтримали в Комітеті з питань державного будівництва.

Наступним кроком буде голосування народних депутатів за звільнення очільника Кабінету Міністрів. Якщо більшість голосів буде "за", то Шмигаля звільнять з посади.

У понеділок, 14 липня, ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада на тижні має проголосувати за відставку Дениса Шмигаля. 17 липня депутати можуть призначити новий уряд. У фракції "Слуга народу" кажуть, що ще не розглядали кандидатури міністрів на різні посади.

Відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра чинній міністерці економіки Юлії Свириденко. Про перші заміни міністрів уже також попередньо відомо. За інформацією Ярослава Железняка, Оксану Жолнович звільнять з посади міністерки соціальної політики та призначать на її місце Дениса Улютіна. Також можуть змінити міністра культури, імена кандидатів уточнюються. Міністерство юстиції може очолити нинішній глава Міненергетики Герман Галущенко. Заміна керівництва планується й у Фонді державного майна.